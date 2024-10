Le conseil municipal de Salem votera sur un transfert budgétaire de 6,1 millions de dollars pour financer les services d’ambulance

Un vote sur l’approbation d’un budget supplémentaire pour les dépenses imprévues du Fonds général, du Fonds de réserve pour le remplacement de l’équipement et du Fonds des services d’urgence. Depuis l’adoption du budget, Salem a reçu diverses subventions liées à la sécurité publique et à la mise en œuvre du Plan d’action climatique. Pour accéder à ces dollars, une autorisation budgétaire supplémentaire via le budget supplémentaire est nécessaire.