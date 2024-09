Le conseil municipal de Salem organise une audience sur les changements apportés au développement du logement

Simplifier le processus d’approbation des projets de logements et d’aménagements à usage mixte en autorisant des ajustements pour les projets à usage mixte dans certaines zones comme le quartier central des affaires de West Salem et en autorisant des ajustements pour les normes d’utilisation spéciales pour le logement.

Permettre davantage d’options de logement, comme des unités d’habitation annexes aux maisons de ville et la conversion de bâtiments commerciaux existants en logements.

Mise à jour des normes pour les projets de logements afin de permettre la construction de logements de taille moyenne dans des lots plus petits dans les zones multifamiliales et établissement et augmentation des densités minimales.