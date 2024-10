Le conseil municipal de Providence a pris une autre position pour s’opposer au déplacement du centre de bus. Est-ce que cela aura de l’importance ?

L’hôtel de ville de Providence se profile derrière le centre de transport intermodal de Kennedy Plaza. (Christopher Shea/Courant de Rhode Island)

Alors que la Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) s’efforce de déterminer où, dans le centre-ville de Providence, elle construira un nouveau centre de transport en commun ultramoderne destiné à remplacer Kennedy Plaza, le conseil municipal a pris une deuxième position pour garder le cap. où il se trouve.

Le 2 octobre, le comité des ordonnances du conseil a approuvé à l’unanimité un amendement visant à supprimer le libellé du texte de la ville. plan global cela suggère qu’il existe un soutien de la communauté pour déplacer le hub. Il s’agit du deuxième vote anti-délocalisation organisé par le conseil cette année.

« Les usagers du transport en commun ont été haut et fort : l’emplacement du carrefour d’autobus est important », a déclaré le conseiller Justin Roias dans un communiqué après la réunion. « Plutôt que d’investir de l’argent dans un nouvel emplacement moins souhaitable, RIPTA devrait investir pour rendre le Kennedy Plaza propre, sûr, moderne et durable. »

Cette décision semble symbolique – tout comme le vote unanime du conseil plénier en mai dernier pour l’adopter. une résolution s’opposant « avec véhémence » au déménagement proposé du Kennedy Plaza.

Certains pourraient considérer ce que le conseil a fait comme une mesure importante, mais pas le président de Rhode Island House, K. Joseph Shekarchi.

« Non, cela ne se produit pas », a déclaré Shekarchi au Rhode Island Current jeudi à propos de la possibilité que le centre de bus reste installé sur Kennedy Plaza.

En effet, les roues d’un nouveau hub de bus sont toujours en mouvement. Le PDG de RIPTA, Chris Durand, a déclaré mardi dans un communiqué qu’un nouveau centre de transit « modernisera le système de transport du Rhode Island » par rapport à « l’empreinte tentaculaire actuelle du Kennedy Plaza ».

Conseil d’administration de RIPTA en janvier a approuvé un contrat de près de 16,9 millions de dollars avec Next Wave Partners pour lancer les travaux de conception d’un pôle de bus à usage mixte. Le nouveau bâtiment offrirait un certain nombre d’équipements non offerts au Kennedy Plaza, tels que des zones d’attente intérieures plus grandes, des toilettes agrandies, des écrans numériques pour suivre les arrivées et les départs des bus et le WiFi.

Mais l’emplacement final reste à déterminer. Les administrateurs de l’agence ont réduit l’emplacement du nouveau centre de bus Providence sur sept sites en mai, avec l’intention de sélectionner ses trois derniers sites en juillet et d’annoncer un site gagnant en août.

« Alors que nous complétons notre analyse, je suis ravi de partager que les premiers résultats indiquent que l’emplacement près de la gare est un choix de premier plan parmi nos usagers, le positionnant comme un véritable centre intermodal », a déclaré Durand mardi.

Alors pourquoi le conseil procéderait-il à un tel vote alors que l’intention de l’État en matière de relocalisation est si gravée dans le marbre ?

« Ils ne feraient pas leur travail », a déclaré Marion Orr, professeur de sciences politiques et d’études urbaines à l’Université Brown, dans une interview mardi. « Le conseil souhaite aborder cette question d’une manière qui montre une certaine inquiétude de la part des gens dont les voix sont souvent ignorées dans ce genre de discussions de haut niveau sur l’utilisation des terres. »

Les conseillers municipaux de Providence sont également limités dans ce qu’ils peuvent faire exactement sur ce projet.

« La ville ne peut pas faire quelque chose que l’État n’approuve pas », a déclaré Orr. « Les États créent des villes et exercent une énorme influence sur ce qui se passe localement. »

La politique du territoire

L’opposition du conseil à un nouveau centre de bus n’est qu’un autre chapitre de la relation tendue qui existe entre les responsables de Providence et les dirigeants de l’État, a déclaré Orr.

Le moteur : le débat permanent sur la meilleure façon de développer les terres.

« Depuis des générations, il y a cette lutte acharnée », a-t-il déclaré. « L’État a un intérêt unique et important dans ce qui se passe dans la ville car c’est extrêmement vital pour l’économie du Rhode Island. »

Et les différentes parties prenantes ont tendance à avoir des opinions divergentes sur la meilleure manière d’utiliser la propriété pour le bien public.

Le projet de plan global de Providence appelle à « garantir que le centre de bus soit propre, sûr et accueillant pour tous les utilisateurs ».

« Et nous savons depuis plusieurs décennies que Kennedy Plaza n’est pas ce genre de choses », a déclaré Peter Alviti Jr., directeur du ministère des Transports du Rhode Island, à Gene Valicenti de WPRO. 26 septembre. « La Providence est un élément important de cela et une partie de cela, mais le conseil d’administration de la RIPTA doit examiner l’impact de nos hubs et de nos services sur l’ensemble de l’État. »

Les relations entre l’État et les collectivités locales peuvent être ardues, mais aussi productives. Ce fut le cas lors de la construction du centre commercial Providence Place dans les années 1990.

« L’État du Rhode Island a joué un rôle important en défrichant les terres et en ouvrant la voie à des allégements fiscaux », a déclaré Orr.

Ce qui pourrait aider à améliorer les relations du conseil avec l’État, a déclaré Orr, serait d’avoir un membre ordinaire qui pourrait voir davantage l’évolution de la situation dans son ensemble. Avec la composition actuelle de chaque conseiller représentant un quartier, cela signifie qu’ils sont plus réceptifs aux électeurs.

« Ce type de décisions sur l’utilisation des terres a un impact sur les communautés, les quartiers et les individus », a déclaré Orr. « Et les défenseurs du RIPTA s’inquiètent simplement de ce que cette politique signifie pour les personnes qui dépendent fortement du bus. »

Le seul élu de la ville chargé d’avoir une vue d’ensemble de l’utilisation des sols de la ville : le maire de Providence, Brett Smiley. Même si son bureau s’est renvoyé la balle en ce qui concerne ce qui sera fait du Kennedy Plaza.

« Bien que nous respections la décision du Conseil de supprimer ce libellé du plan global, la décision de déplacer le centre de bus RIPTA sera finalement prise par l’État », a déclaré mardi le porte-parole Josh Estrella dans un communiqué.

Le conseil municipal de Providence devrait tenir des audiences supplémentaires sur le plan global à 17h30 les mercredis 9 et 16 octobre.

