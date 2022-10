Le conseil municipal de Princeton accueille Kyle Kinnamon au service de police – Shaw Local

Lundi, le conseil municipal de Princeton a prêté serment au plus récent officier du département de police, Kyle Kinnamon, entouré de membres du département, de membres de la communauté, de famille et d’amis.

Kinnamon a grandi et est allé à l’école à Princeton avant de fréquenter l’Université d’État de l’Illinois et, plus récemment, de terminer un stage au département de police de Princeton.

Kinnamon est diplômé de la Suburban Law Enforcement Academy de Glen Ellyn, où il a passé 14 semaines au total en formation.

“Au cours des prochains mois, il passera du temps avec nos officiers de formation, apprenant sur le tas avant d’être libéré pour une patrouille en solo”, a déclaré le chef de la police de Princeton, Tom Kammerer.

Kammerer a ajouté qu’il était encouragé par le choix de Kinnamon de rejoindre les forces de sa ville natale au milieu des changements à venir dans l’application de la loi.

“Compte tenu des défis auxquels la police est confrontée aujourd’hui, je félicite (Kinnamon) pour sa décision de choisir ce cheminement de carrière”, a déclaré Kammerer. “Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que les jeunes se lancent et poursuivent des carrières dans la fonction publique.”

Kammerer a présenté à Kinnamon un certificat officiel indiquant sa capacité à réussir le test de certification d’État et à devenir officiellement officier. Ce test oblige les officiers à prouver leur connaissance de tout ce qu’ils ont appris au cours de leur formation de 14 semaines.

Kammerer a remercié la famille et les amis de Kinnamon présents pour leur soutien à sa carrière à venir et tout ce qu’il a fallu pour en arriver là.

“Je suis reconnaissant d’être ici et je suis ravi de cette opportunité”, a déclaré Kinnamon.

Le serment d’office officiel a été prêté par le greffier municipal Peter Nelson.