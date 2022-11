Le conseil municipal de New Kelowna est assermenté

Le maire de Kelowna, Tom Dyas, a fait beaucoup de promesses pendant la campagne électorale municipale.

Et il a hâte que le nouveau conseil municipal élabore un plan stratégique basé sur ces promesses, que tout le conseil soutiendra, et montre que les politiciens peuvent être à la hauteur de ce qu’ils disent pendant la campagne électorale.

Lors de la réunion d’inauguration lundi soir après que le nouveau conseil a été prêté serment par le juge Andrew Tam, Dyas a déclaré que son souhait était de mettre en place ce plan stratégique dans les prochaines semaines.

“Nos objectifs seront d’accomplir ce que nous avons prévu de faire”, a déclaré Dyas.

Bien qu’il n’y ait pas de pénurie de problèmes dans l’assiette du nouveau conseil – abordabilité du logement, criminalité, croissance du développement, sans-abri, audit à valeur ajoutée des dépenses du service de la mairie, transports, communication – Dyas a déclaré que lui et ses collègues conseillers n’avaient pas été élus simplement pour ” refiler la responsabilité aux autres paliers de gouvernement.

“Nous nous efforcerons de faire mieux et de ne pas être complaisants, et de ne pas perdre de vue les promesses qui ont été faites”, a-t-il déclaré.

Dyas a déclaré qu’il souhaitait que le nouveau conseil, un mélange de titulaires et de nouveaux venus dans la politique civique, propose de nouvelles idées sur les problèmes auxquels la ville est confrontée et que le conseil ait le courage d’admettre que les options choisies ne fonctionnent pas, d’écouter des idées alternatives et Avance.

“Tout ce que nous proposons ne fonctionnera pas nécessairement, mais nous apprendrons et écouterons au fur et à mesure”, a-t-il déclaré.

Lors d’une mêlée médiatique après l’inauguration, Dyas a reconnu que la réalité de sa nomination au poste de maire de Kelowna est toujours en train de s’enfoncer, couplée au récent décès de sa mère en Ontario peu après les élections.

Bien qu’il soit lui-même un nouveau venu au poste d’élu, Dyas a déclaré qu’il n’était pas sur un terrain inconnu étant donné son implication professionnelle dans la finance et ayant siégé à de nombreux conseils d’administration et dirigeants d’organisations communautaires pendant de nombreuses années.

“La seule chose dont je veux être sûr et l’orientation que nous avons tous suivie la semaine dernière a été utile pour nous assurer que nos procédures et politiques respectent les limites ou les poteaux de clôture du protocole approprié”, a-t-il déclaré.

Le premier acte du nouveau conseil lors de la réunion d’inauguration a été la nomination des représentants de la ville au conseil du district régional du centre de l’Okanagan – Dyas ainsi que des conseillers Loyal Wooldridge, Charlie Hodge, Ron Cannan, Mohini Singh et Gord Lovegrove. Les suppléants seront les conseillers restants Maxine DeHart, Luke Stack et Rick Webber.

La première réunion ordinaire du nouveau conseil aura lieu le 15 novembre à 18 h, qui sera également une audience publique.

