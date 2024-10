Le conseil municipal de Mitchell examinera la nouvelle demande de Speedy Taxi

19 octobre — MITCHELL — Le conseil municipal de Mitchell examinera une nouvelle demande d’entreprise de location de véhicules de Speedy Taxi, LLC lors de sa prochaine réunion en session ordinaire, le lundi 21 octobre.

La réunion devrait débuter à 18 heures à l’hôtel de ville de Mitchell.

Selon l’ordre du jour de la réunion, Dustin Feistner, propriétaire de Speedy Taxi, a présenté une nouvelle demande de permis de service de transport qui a été révoqué par l’ancien maire Bob Everson à la suite de l’arrestation de Feistner pour possession de méthamphétamine en mars 2023. Le permis en question avait été accordé en décembre 2022. .

La révocation de la licence a été

confirmé par le conseil municipal de Mitchell lors d’une réunion plus tard le même mois.

Dans l’avis de révocation de cette licence, daté du 8 mars 2023, Everson a écrit que l’arrestation remettait en question l’engagement de l’entreprise en faveur de la sécurité des clients de Speedy Taxi et du grand public et justifiait l’annulation de la licence.

« En raison de la nature de l’exploitation d’un taxi et d’une entreprise de taxi, la consommation régulière de méthamphétamine présente un risque excessif pour la sécurité publique, tant pour vos clients que pour toute autre personne de la région de Mitchell. Il ne peut y avoir de plus grand risque pour la sécurité publique créé par un entreprise de services de transport qu’un conducteur qui conduit son véhicule en état d’ébriété et met la vie des clients et du public en danger », a écrit Everson dans la lettre de révocation à Feistner. « En raison de la nature addictive de cette substance et de la récence du comportement, il n’est pas approprié de faire courir au public le risque que vous conduisiez un taxi en état d’ébriété. »

La révocation du permis de taxi en 2023 n’était pas la première fois que Feistner était déchu de son permis de taxi à Mitchell. En 2021, le conseil municipal a refusé le permis de Speedy Taxi en raison des antécédents criminels de Feistner – qui comprennent une accusation de possession d’arme à feu et de voies de fait graves – et d’allégations antérieures de mauvaises habitudes de conduite.

En 2019, il a été arrêté pour avoir dirigé des policiers lors de deux poursuites en véhicule et pour possession d’une arme à feu après une condamnation pour crime violent. Feistner a plaidé coupable de possession d’arme à feu après une condamnation pour crime violent en lien avec l’incident d’août 2019 et a été condamné à cinq ans de prison. En 2017, Feistner a été reconnu coupable de voies de fait graves, ce qui lui interdisait d’avoir une arme à feu en sa possession.

Le conseil envisagera également une mise à jour du contrat d’approvisionnement en eau avec le Randall Community Water District.

Le conseil a approuvé un accord en février 2024

qui a désigné le Randall Community Water District comme source secondaire d’eau de la ville. Selon les informations contenues dans l’ordre du jour de la réunion du 21 octobre, l’accord de février était structuré autour d’un projet de pipeline dans lequel la ville et le district des eaux étaient les seules parties confirmées comme étant impliquées, même si l’on savait que d’autres parties étaient intéressées à se joindre.

Avec l’arrivée de nouvelles parties supplémentaires, la ville et le district des eaux prévoient de modifier l’accord initial. Le district des eaux conclura alors des contrats séparés avec les autres entités au lieu que toutes les parties impliquées fassent partie du même accord.

À cette fin, la Ville devrait envisager les changements suivants :

* S’éloigner de la ville étant propriétaire d’un tronçon de canalisation se dirigeant vers l’est jusqu’à Mitchell depuis Stickney. Randall Water deviendra alors propriétaire pour mieux assumer son rôle de fournisseur d’eau à tous les participants communs.

* Réduire le paiement mensuel de la Ville de 283 643 $ selon l’ancienne entente à 249 645 $. Ce changement est dû à la mise à jour du partage des coûts avec Randall Water qui tient compte de la participation attendue de Davison Rural Water Systems, Inc. et Aurora-Brule Rural Water Systems, Inc.

* Le projet de pipeline étant une phase de conception-construction, les capacités exactes du pipeline ne sont pas connues actuellement. Le contrat contient plusieurs dispositions conçues pour protéger les intérêts de la ville dans la capacité globale qui peut être fournie grâce aux améliorations si elles sont construites de manière à pouvoir fournir plus que les capacités de conception projetées, en fonction de la part attendue des coûts que la ville couvre. . Celles-ci incluent également des considérations sur les améliorations futures qui pourraient être nécessaires ou souhaitées, ainsi que la façon dont ces améliorations peuvent avoir un impact sur la répartition des coûts.

Selon l’accord initial, la ville financerait le projet au moyen d’un prêt sur 30 ans assorti d’un taux d’intérêt de 1,875 %. En décomposant le prêt en un paiement mensuel, le projet de contrat initial indiquait que la ville serait responsable de payer un minimum de 283 643 $ par mois sur 30 ans.

Le coût initial estimé pour que la ville finance l’infrastructure nécessaire au transport de l’eau depuis l’organisation basée sur le lac Andes était d’environ 78 millions de dollars.

Lundi également, le conseil devrait :

* Attribuer un devis pour le déchiquetage de pneus à la décharge.

* Tenir une audience sur une proposition de résolution de nécessité pour Plum Avenue.

* Réuni en tant que conseil d’ajustement, envisagez un permis d’utilisation conditionnel pour Mitchell Towing and Recovery.

* Envisager l’approbation d’une résolution de nécessité pour la construction sur Plum Avenue.

* Envisager l’approbation d’une résolution pour le transfert du lot 58-A de la subdivision Indian Head.

* Tenir une audience et une première lecture sur l’ordonnance n° O2024-10 pour le rezonage de la moitié S de la moitié E du carré 7 (lots 10-12, carré 7) Ajout de Weaver’s Squares, ville de Mitchell, comté de Davison, sud Le Dakota passera du quartier résidentiel à densité moyenne R3 au quartier des affaires orienté vers l’autoroute HB.

* Entrez en session exécutive.

La réunion est ouverte au public.