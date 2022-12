Le conseil municipal de McHenry s’apprête à examiner une deuxième demande au programme de subventions de façade – Shaw Local

Depuis que la ville de McHenry a réorganisé son programme de subventions de façade en octobre, deux entreprises ont maintenant demandé la subvention et une troisième est en pourparlers avec le personnel de la ville, a déclaré un responsable de la ville.

“Je pense [the city] a suscité beaucoup d’intérêt et de personnes intéressées par le programme », a déclaré le directeur du développement économique de McHenry, Doug Martin.

Lors de la réunion du conseil municipal de McHenry à 19 heures lundi, le conseil municipal doit voter sur cette deuxième candidature. Le propriétaire du 1252, rue Green demande 30 000 $ pour des améliorations aux façades du bâtiment faisant face à la rue Green et au parc Neuman et à un stationnement municipal.

Les travaux, selon un rapport au conseil municipal, comprennent le lavage sous pression; peinture et teinture; installation de fenêtres, de portes et de signalisation; améliorations électriques; une nouvelle terrasse et des travaux de maçonnerie.

La subvention est une contrepartie dollar pour dollar pour jusqu’à 189 pieds linéaires d’améliorations des façades, selon le rapport.

Certains des travaux étaient déjà terminés en prévision de la subvention, selon le rapport de Martin au conseil. Le bâtiment n’est actuellement pas occupé.

La refonte du programme pour permettre plusieurs façades – celles donnant sur la rue, les ruelles et les parcs aussi – semble avoir suscité de l’intérêt pour un programme que Martin considérait comme sous-utilisé les années précédentes.

“Je pense que lorsque nous l’avons réorganisé … cela a considérablement aidé” à rendre le programme plus acceptable pour les propriétaires, a déclaré Martin. “Les gens veulent investir dans leurs propriétés et cela aide à faire la différence” pour les coûts globaux.

La demande de subvention précédente, approuvée par le conseil lors de sa réunion du 21 novembre, était de 2 710 $ pour des améliorations à la boutique Cottage au 1251-1253, rue Green. Cette demande visait à financer la peinture et la teinture de la façade, de nouveaux cadres de fenêtres et de portes et des travaux de maçonnerie.