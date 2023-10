Le conseil municipal de McHenry organise des concours alors que les candidats de tout le comté se présentent aux postes municipaux et aux conseils scolaires – Shaw Local

Note de l’éditeur : une version antérieure de cet article a omis à tort James Edward Regelin parmi les candidats à la mairie de Marengo qui se sont portés candidats lundi, et elle aurait également dû signaler que Bobbi Baehne avait été échevine de McHenry pendant moins d’un an avant de démissionner en raison d’un se déplacer.

Au moins trois concours auront lieu pour les sièges du conseil municipal de McHenry lors des élections du 6 avril, a-t-on révélé lundi, et le maire Wayne Jett a montré très tôt son soutien aux campagnes d’un challenger d’un autre président sortant.

Les compétitions dans les courses d’échevins pour les sièges des quartiers 1, 3 et 4 de la ville ont commencé à prendre officiellement forme lundi matin alors que les habitants du comté de McHenry jetaient leurs noms sur le ring pour les postes élus locaux allant du gouvernement municipal à l’administrateur du canton, aux conseils scolaires de la région en déposant des pétitions pour apparaître sur les bulletins de vote lors du vote du printemps.

Les résidents toujours intéressés à se présenter aux élections ont jusqu’au 21 décembre à 17 heures pour remettre le nombre approprié d’électeurs d’une juridiction particulière afin que leurs noms apparaissent sur les bulletins de vote en tant que candidats. Lundi était le premier jour pour se présenter à de nombreuses courses municipales et scolaires.

À McHenry, où Jett n’a pas déposé sa candidature à la réélection lundi mais a indiqué au personnel municipal qu’il avait l’intention de le faire mardi, l’échevin sortant du 1er arrondissement, Vic Santi, sera confronté à un défi de Bobbi Baehne, qui a rapidement obtenu le soutien de Jett sur les réseaux sociaux.

Baehne a été échevine du 4e arrondissement pendant moins d’un an avant de déménager sa résidence dans la ville en 2019, selon un rapport du Northwest Herald.

« Au cours des neuf derniers mois, en travaillant sur le COVID-19, avec le personnel de la ville de McHenry, en travaillant avec le maire, je pense que cela m’a donné une position très avantageuse », a déclaré Santi, ajoutant que ce serait sa dernière élection et ses quatre dernières années au conseil s’il gagnait en avril après avoir servi depuis 2005.

Baehne estime qu’elle est davantage une candidate favorable aux entreprises que Santi, qui se décrit lui-même comme étant favorable aux entreprises.

« Je pense que Vic Santi est une personne très gentille, mais je l’ai vu travailler contre les petites entreprises lorsque j’étais membre du conseil », a déclaré Baehne. « McHenry devrait être une destination pour les communautés environnantes. Je ne pense tout simplement pas que cela se produise pour beaucoup de membres du conseil en ce moment. »

L’échevin sortant du 4e arrondissement, Ryan Harding, qui affrontera sa challenger Christine Bassi après que les deux aient déposé des pétitions auprès du greffier municipal lundi, a déclaré qu’il était convaincu que Santi et Baehne pourraient bien représenter le 1er arrondissement.

« Ce sont tous les deux d’excellents choix, ce sont tous deux des gens progressistes », a déclaré Harding.

Bassi a déclaré qu’elle se présente après avoir prêté attention aux réunions au cours des dernières années.

« Je veux juste être la voix du peuple, de mes voisins », a déclaré Bassi.

Dans le 3e arrondissement, l’échevin sortant Jeffrey Schaefer a lancé un défi à Frank McClatchey, que Schaefer a déclaré avoir battu lors de sa première élection au poste de ville en 2005. McClatchey, qui n’a pas pu être contacté pour commenter, était également un ancien échevin, a déclaré Schaefer.

« J’espère que c’est une bonne et juste campagne et qu’il sera un bon adversaire », a déclaré Schaefer, ajoutant qu’il était triste d’apprendre que l’échevin de la 5e circonscription, Chad Mihevc, ne se présenterait pas pour un autre mandat.

Lundi après-midi, personne n’avait déposé de requête pour contester Jett au poste de maire, a déclaré le greffier adjoint de la ville, Monte Johnson.

« Je veux que mon dernier mandat soit réussi et pour ce faire, je dois m’entourer de membres du conseil qui apportent tous les types de connaissances et d’opportunités à la ville de McHenry », a déclaré Jett lorsqu’on lui a demandé pourquoi il soutenait Baehne. Il a dit qu’il avait eu des différends avec Baehne alors qu’elle était membre du conseil. « C’est une travailleuse acharnée qui se consacre aux résidents et aux entreprises de notre communauté. »

Des courses compétitives pour les postes municipaux prennent également forme à Lakewood et Huntley, entre autres gouvernements locaux.

Voici les candidats aux conseils scolaires du comté de McHenry et aux bureaux municipaux qui ont déposé des pétitions pour figurer sur les bulletins de vote lundi pour les juridictions comptant plus de 3 000 résidents du comté de McHenry, selon les estimations du US Census Bureau de 2018.

Lac dans les collines (trois sièges d’administrateur de village, de président de village et de greffier de village sont en élection)

Président : Ray Bogdanowski, administrateur sortant

Administrateur : Stephen Harlfinger, Bill Dustin et Robert Huckins, tous titulaires

McHenry (Maire, greffier et 1er, 3e, 4e et 5e sièges échevins à élire)

1ère circonscription : Vic Santi sortant, Bobbi Baehne

3e circonscription : Jeffrey Schaefer, Frank McClatchey

4e circonscription : titulaire Ryan Harding, Christine Bassi

Woodstock (trois sièges de conseil élus par l’ensemble des électeurs, un siège de maire en élection. Remarque : la date limite pour déposer une pétition afin de comparaître en tant que candidat aux bureaux de Woodstock était tardive le mois dernier.)

Maire : Mike Turner

Conseil : le président sortant Gordon Tebo, Thomas Nierman, Robet Seegers Jr.

Algonquin (trois sièges d’administrateur de village, de président de village et de greffier de village sont en élection)

Présidente : Debby Sosine, titulaire

Administrateur : Laura Brehmer, titulaire, Jerry Glogowski, Bob Smith

Huntley (trois administrateurs de village et président de village sont en élection)

Président : Timothy J. Hoeft

Administrateur : Ronda S. Goldman, titulaire, John M. Piwko, Lisa Arvanites, Burt Natkins

Carie (trois administrateurs de village, sièges de maire en élection)

Maire : sortant Mark R. Kownick

Administrateur : Jeffery C. Kraus sortant, Jennifer Weinhammer sortante, Rick Walrath, Duane R. Dudek

Harvard (Maire, greffier municipal et plusieurs sièges d’échevins en élection)

1ère circonscription : titulaire Jay Schulz

4e salle : titulaire Matthew A. Perkins

Greffier : titulaire Lori A. Moller

Marengo (Les sièges du maire, du greffier municipal et des échevins des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements sont en élection)

Maire : John Koziol sortant, James Edward Regelin

2e salle : titulaire Steven G. Mortensen

Johnsbourg (plusieurs sièges d’administrateur de village et un siège de président de village en élection)

Président : Ed Hettermann sortant

Administrateur : le titulaire Gregory A. Klemstein, le titulaire Joshua C. Hagen et James Barrett

Bosquet de printemps (trois administrateurs de village et président de village sont en élection)

Président : Mark R. Eisenberg sortant

Administrateur : Patrick Mazzanti sortant, Bob McMahon sortant et Thomas Sanders

Lac de l’île (le maire, trois administrateurs du village et le greffier du village sont en élection)

Administrateur : Charles Cermak, titulaire

Bosquet de la rivière Fox (quatre administrateurs de village et président de village sont en élection)

Président : Marc McLaughlin, administrateur sortant

Administrateur : Melissa Schladt et Andrew Migdal, tous deux titulaires

Bois du Lac (trois administrateurs de village et président de village sont en élection)

Président : Phil Stephan sortant, David Stavropoulos

Administrateur : Pamela Eddy sortante, Dan Alexander sortant, April Runge, Michael Fischer William Wayne, Tricia Babischkin

Lac des Merveilles (trois sièges d’administrateur de village en élection)

Aucun dossier de candidature partagé lundi

Les dossiers de candidature au conseil scolaire ont été reçus lundi par le bureau du greffier du comté de McHenry

District scolaire 12 de Johnsburg : Steve Link, Cathy B. Neiss, James Barrett, Thomas J. Oeffling

District scolaire 158 de Huntley Dana Dalton-Wiley, Susan Hochmuth, Laura Murray, Lesli Melendy, Paul A. Troy, Sean Cratty, Katherine (kate) Policheri

District scolaire 200 de Woodstock : Jacob Homuth

District scolaire 50 de Harvard: Melinda L. Shafer, Kristina Dawn Duber

District scolaire élémentaire McHenry 15 : Lindsay Morley

District scolaire Riley 18 : Evan P. Maniates

District scolaire élémentaire 2 de Nippersink : Joel JohnsonCarl Uphoff

District scolaire élémentaire 3 de Fox River Grove : David Gutiérrez

District scolaire 26 de Cary: Anne Santucci, Melinda Hartman, Anthony W. Stefani, Stacey Sault

District 46 de Prairie Grove : Steven W. Sébastien

Lac Cristal District scolaire primaire 47 : Betsy Les, Jonathan Powell, Emily R. Smith, Dr Tim Mahaffy, Debra Barton, Daniel Palombit

District scolaire élémentaire 165 de Marengo Union : Grégory Wright

District scolaire 154 de Marengo : Linda J. Dujmovich, Jodie Kanaly

District scolaire 155 de Crystal Lake : David Secrest, Nicole M. Pavoris, Jason Blake, Ronald P. Ludwig

District scolaire 157 de Richmond-Burton : Thérèse Highley