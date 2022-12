Le conseil municipal de Los Angeles vote l’interdiction des forages pétroliers et gaziers

__

Le conseil municipal de Los Angeles a voté à l’unanimité vendredi pour interdire le forage de nouveaux puits de pétrole et de gaz et supprimer progressivement ceux qui existent déjà au cours des 20 prochaines années.

Le vote intervient après plus d’une décennie de plaintes d’habitants de la ville selon lesquelles la pollution provenant des puits affectait leur santé.

“Des centaines de milliers d’Angelenos ont dû élever leurs enfants, aller travailler, préparer leurs repas (et) aller dans les parcs de quartier à l’ombre de la production de pétrole et de gaz”, a déclaré le président du conseil municipal de Los Angeles, Paul Krekorian, l’un des membres du conseil. qui a introduit cette mesure. “Le temps est venu …. lorsque nous mettrons fin à la production de pétrole et de gaz dans la ville de Los Angeles.

Deux ingénieurs de Yorke Engineering, une société basée en Californie qui effectue des examens de la qualité de l’air et de la conformité environnementale, se sont prononcés contre l’ordonnance. Ils ont déclaré qu’une interdiction et une élimination progressive auraient un effet négatif car les opérateurs pétroliers et gaziers abandonneraient les puits. Ils ont dit que cela était sous-estimé par la ville. S’ils s’éloignent, cela signifiera une augmentation de la pollution de l’air et des émissions de gaz à effet de serre, ont-ils déclaré.

Mais l’avocat de la ville de Los Angeles, Mike Feuer, a déclaré que ces affirmations n’étaient “pas crédibles”, citant un examen d’Impact Sciences, une autre société basée en Californie qui a effectué une analyse environnementale de l’ordonnance pour la ville.

Los Angeles était autrefois une ville pétrolière en plein essor. Beaucoup de ses champs pétrolifères sont maintenant épuisés, mais il en reste encore plusieurs productifs.

Selon le bureau du contrôleur municipal, il y avait 780 puits actifs et 287 puits inutilisés dans les limites de la ville en 2018. Un puits inactif est un puits qui ne fonctionne pas, mais qui n’a pas non plus été définitivement scellé, de sorte qu’il pourrait être remis en production.

Près de Long Beach se trouve le champ pétrolifère très prolifique de Wilmington, qui a produit plus de 10 millions de barils de pétrole brut en 2019, selon les registres de l’État.

Des centaines de puits encore actifs dans ce champ sont concentrés à Wilmington, une partie majoritairement latino de Los Angeles. Plusieurs groupes de puits actifs, situés près des maisons, des terrains de balle et des garderies, sont exploités par des sociétés comme E&B Natural Resources Management Corporation et Warren Resources.

Le PDG et président de Warren Resources, James A. Watt, a déclaré dans un communiqué à l’Associated Press que la société avait investi 400 millions de dollars dans ses opérations pétrolières et gazières. “Nous avons l’intention d’utiliser toutes les ressources juridiques disponibles pour protéger notre investissement majeur de cette prise illégale”, a-t-il déclaré.

De nombreux autres puits se trouvent juste à l’extérieur des limites de la ville de Los Angeles, à Carson, Inglewood et Long Beach.

Certaines études examinent les effets possibles de la pollution émanant des puits de pétrole et de gaz existants de la ville.

Des chercheurs de l’Université de Californie du Sud dans une étude en 2021 ont découvert que les personnes vivant à proximité de puits dans deux quartiers de Los Angeles – University Park et Jefferson Park – ont signalé des taux significativement plus élevés de respiration sifflante, d’irritation des yeux et du nez, de maux de gorge et de vertiges que les voisins vivant plus loin. une façon. Selon le recensement américain, ces deux communautés sont majoritairement non blanches avec de grandes communautés noires et latino-américaines.

La pression pour interdire le forage dans la ville de Los Angeles fait partie d’un effort régional visant à arrêter l’extraction de pétrole et de gaz dans tout le comté de Los Angeles, avec des mesures similaires couvrant Culver City et des parties non constituées en société du comté de Los Angeles adoptées en 2021.

“A Los Angeles, nous sommes assis sur le plus grand gisement de pétrole urbain au monde”, a déclaré le membre du conseil Marqueece Harris-Dawson avant le vote. “Donc, si Los Angeles peut le faire, les villes du monde entier peuvent le faire.”

Cette histoire a été éditée pour corriger le montant que le PDG et président de Warren Resources, James A. Watt, a déclaré que son entreprise avait investi dans ses opérations pétrolières et gazières. Il s’agit de 400 millions de dollars, et non de 44 millions de dollars.

Par Drew Costley, Associated Press