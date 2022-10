Le conseil municipal de Kelowna gagne trois nouveaux visages – Kelowna Capital News

Parmi ceux qui ont le droit de voter aux élections municipales de Kelowna, seuls 30 % se sont montrés à la hauteur et ont choisi de garder des visages familiers, tout en faisant appel à trois nouveaux conseillers municipaux.

Ron Cannon a enregistré le plus de votes au 25 octobre, à 7,98 %. Connu du conseil municipal, Cannon a siégé de 1996 à 2005, avant de devenir député de Kelowna-Lake Country de 2006 à 2015.

Après les votes de Cannon, est le conseiller sortant Loyal Wooldridge (14 579). Ce sera le deuxième mandat de Wooldridge au conseil.

Gord Lovegrove (11 493 votes) et l’ancien journaliste de Global BC Rick Webber (11 656 votes) seront nouveaux à l’hôtel de ville.

Reviendront à leurs postes Mohini Singh (11 439 votes), Charlie Hodge (11 238 votes), Luke Stack (11 307 votes) et Maxine DeHart (11 115 votes).

En 2018, DeHart a remporté la majorité des votes avec un peu plus de 50%, mais cette année, elle a reçu le moins de votes et a été la huitième élue au conseil.

Les huit conseillers travailleront avec le maire nouvellement élu Tom Dyas pour guider la Ville de Kelowna au cours des quatre prochaines années.

