Le conseil municipal de Kelowna cherche à sévir contre les locations à court terme

Alors que la saison touristique estivale bat son plein, la question du nombre de propriétés locatives à court terme à Kelowna revient une fois de plus sur la table.

C’est en avril 2019 que le personnel municipal a adopté les règlements municipaux actuels, avec l’intention de les revoir après deux saisons touristiques. La discussion a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19, et un rapport a finalement été présenté au conseil lors de sa réunion régulière du 10 juillet de cette année.

Plusieurs options ont été présentées dans le rapport que le conseil doit examiner, allant d’ajustements mineurs comme l’interdiction des locations à court terme de fonctionner sur des propriétés avec une sous-zone réservée à la location, à des changements majeurs, comme leur interdiction totale.

La plupart des membres du conseil semblaient favoriser un hybride de quelques-unes des différentes options, plusieurs conseillers exprimant leur inquiétude quant au fait que les locations à court terme perturbent les voisins.

« Nous avons reçu des lettres convaincantes de personnes dont la vie a été bouleversée par des locataires irrespectueux », a déclaré Coun. Mohini Singh.

Com. Luke Stack a ajouté qu’il constate que la plupart des plaintes proviennent de locations de maisons plus grandes de trois chambres ou plus, où elles pourraient être utilisées comme une escapade pour faire la fête.

« Cela peut être hors de contrôle pendant des jours. »

Le conseil semblait être d’accord pour une option spécifique, qui consistait à augmenter les pénalités et les amendes pour ceux qui ne respectent pas les règlements, ainsi que pour les propriétés locatives exploitées illégalement.

Le rapport indique que le personnel pense que l’exploitation illégale des STR existera toujours et nécessitera une application, quelle que soit la réglementation.

« J’ai l’impression que nous avons une vraie crise entre nos mains », a déclaré Coun. Gord Lovegrove.

Com. Maxine DeHart et conseil. Loyal Wooldridge s’est récusé en raison d’un conflit d’intérêts.

Après avoir entendu les commentaires du conseil, le personnel reviendra à l’automne avec des recommandations.

