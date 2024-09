Le conseil municipal de Kelowna a adopté le projet de panneau d’affichage du monument du nord de la ville – Kelowna News

Photo : Ville de Kelowna

Le conseil municipal de Kelowna a adopté la conception et la vision d’un nouveau panneau de bienvenue qui sera érigé le long de l’autoroute 97 au nord de l’aéroport.

Le panneau, qui, selon le personnel, représente l’idée de « créer ensemble », remplacera l’ancien panneau d’accueil de Reid’s Corner qui a été retiré en 2018 lors du projet d’élargissement de l’autoroute.

« Plusieurs couches ou bandes créent des éléments individuels qui s’entrelacent pour former un tout plus grand, très comparable au tissage de paniers », a déclaré lundi au conseil Stefan Johansson, planificateur des parcs et des espaces ouverts.

« Lorsque des éléments sont tissés ensemble, quelque chose de fort, de puissant et d’uniforme se forme. C’est un symbole très fort d’une communauté où différentes cultures, différents quartiers et différents paysages sont interconnectés, créant des liens forts. »

Le concept a été créé en faisant appel à divers artistes autochtones et non autochtones.

Johansson explique que le monument comprend cinq bandes distinctes qui seront placées sur une zone à côté de l’autoroute choisie en raison de son terrain en pente douce.

Les bandes, vues de loin, semblent n’en former qu’une seule avant de se séparer à mesure que vous vous rapprochez. La bande supérieure comprend le mot Kelowna en grandes lettres d’aluminium.

L’ensemble du monument s’illumine la nuit.

Johansson indique que le budget global estimé se situe entre 700 000 et 800 000 dollars, ce qui comprend les honoraires des consultants locaux, la fabrication sur mesure et l’approvisionnement du site, une réserve d’imprévus de 20 % ainsi que le développement et l’entretien du site.

Un coût précis sera présenté au conseil lors du budget en décembre.

Dans l’ensemble, le conseil s’est montré très favorable à cette initiative.

« Je pense que c’est un beau panneau », a déclaré la conseillère Maxine DeHart, en le comparant au projet refusé en 2020.

« J’étais tellement contente quand je l’ai vu en comparaison avec ce que nous avions. Nous n’avions pas eu de panneau pendant très longtemps… nous n’avions pas eu d’identité pendant très longtemps.

« J’apprécie particulièrement l’utilisation de la topographie réelle de la colline et la façon dont tout cela s’enchaîne. Cela sort du parc et j’ai hâte de voir le projet une fois terminé, donc je le soutiens avec enthousiasme », a déclaré le conseiller Loyal Wooldridge.

Pièce de monnaie. Ron Cannan a exprimé le seul avis dissident.

Bien qu’il ait déclaré que les panneaux d’entrée sont importants et qu’il aime la conception et la façon dont ils intègrent des éléments patrimoniaux et historiques clés, il estime qu’ils ne devraient pas être placés sur une autoroute très fréquentée.

« Il se passe trop de choses pour un véhicule roulant à 90 ou 100 km/h sur cette route très fréquentée qui est déjà concernée par les accidents mortels », a déclaré Cannan.

« Je pense que le panneau lui-même est davantage un panneau de signature qui, à mon avis, serait meilleur à Stuart Park.

« Les gens qui passent en voiture ne comprendront pas le symbolisme et toutes les subtilités que vous avez mis dans la vidéo. »

Cannan s’inquiétait également de voter sur un projet dont le prix final n’était pas connu.

Le personnel recommande que le projet soit financé par le Fonds pour les collectivités en croissance fourni par la province et par le Fonds des initiatives stratégiques du conseil.