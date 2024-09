Le conseil municipal de Kalispell approuve deux projets de développement résidentiel et commercial

6 septembre – Le conseil municipal de Kalispell a donné son feu vert au développement de deux zones résidentielles et commerciales lors de la réunion de mardi soir.

Le projet de développement unifié Gardner/Anderson Ranch prévoit de consacrer 95 acres à des usages résidentiels, industriels et commerciaux au sud de Kalispell. Deux portions de terrain, d’une superficie totale d’environ 38 acres, seront annexées à la ville.

Le terrain attribué est adjacent à la route US 93 et ​​au sud de Lower Valley Road.

Le secteur d’Anderson Ranch, situé à l’est du terrain attribué le long de Demersville Road, est destiné au développement résidentiel. Un plan conceptuel prévoit 170 unités unifamiliales sur environ 31 acres avec des lots d’environ 4 500 pieds carrés.

Le terrain était à l’origine destiné à des logements multifamiliaux, mais les promoteurs sont passés à des logements unifamiliaux.

« Nous recherchons vraiment une maison d’entrée de gamme, de type starter, qui pourrait avoir des loyers qui capteraient ce marché local, une sorte de logement pour les travailleurs que nous avons du mal à obtenir en ville », a déclaré mardi Eric Mulcahy, planificateur d’utilisation des terres chez Sands Surveying Inc., basé à Kalispell.

Sur le terrain appartenant à Gardner et destiné à un usage industriel et commercial, un centre de distribution et de traitement des commandes devrait être construit à l’angle nord-est de United Drive. Une clôture ou une haie appropriée autour de la zone est nécessaire pour respecter les normes de réduction du bruit de la ville.

Le conseiller Ryan Hunter hésitait à soutenir le développement industriel en raison de son emplacement dans le sud de Kalispell, qui sert d’entrée de la ville aux touristes.

« J’ai toujours imaginé un développement futur là-bas comme étant plus mixte, plus adapté aux piétons », a-t-il déclaré tout en reconnaissant la nécessité d’une utilisation industrielle dans la ville.

La conseillère Kari Gabriel a déclaré qu’elle faisait confiance à la décision du promoteur de désigner la zone comme unifamiliale.

« J’ai enfin le sentiment que nous sommes arrivés au point où nous n’avons plus besoin de logements multifamiliaux jusqu’à ce que nous remplissions ceux que nous avons », a-t-elle déclaré.

Les conseillers Sid Daoud et Jed Fisher ont appuyé le projet. Fisher a déclaré que le développement du côté sud de la ville était attendu depuis longtemps pour soulager la pression exercée sur le côté nord de la ville.

« Je vois cela comme un scénario parfait pour cette région », a-t-il déclaré. « Personne ne peut s’asseoir ici et dire que c’est abordable de nos jours, mais j’espère que cela permettra à nos enfants de rester ici. »

LE CONSEIL a ÉGALEMENT approuvé la quatrième phase de développement au sein de la communauté Starling, une zone résidentielle à usage mixte d’environ 58 acres approuvée par l’organisme en 2021.

Le terrain est situé sur le côté ouest de Stillwater Road entre Four Mile Drive et Old Reserve Drive, près de Glacier High School.

Kilday and Stratton, une société de développement, de construction et de conseil basée à Bozeman, a été autorisée à poursuivre le développement d’un lotissement de 8 acres contenant 31 lots et un parc, une route et un espace ouvert.

Lors d’une réunion de la commission de planification du 13 août, au cours de laquelle les responsables ont présenté le rapport du personnel sur le projet de développement, les résidents de la communauté de Starling ont exprimé leur frustration face aux travaux de construction bruyants effectués tôt le matin et tard dans la nuit.

Sorensen a déclaré mardi qu’il y avait eu des discussions entre les propriétaires fonciers et le promoteur par l’intermédiaire de leur association de propriétaires sur la manière de répondre à ces préoccupations.

PAUL TRAVIS, directeur exécutif du Flathead Land Trust, a demandé au Conseil une lettre de soutien aux efforts de l’association locale à but non lucratif pour acheter 1 110 acres de terrain au sud de Heron Park.

Le Flathead Land Trust, qui œuvre à la conservation des terres et des eaux du nord-ouest du Montana par le biais d’accords avec des propriétaires fonciers privés, est en partenariat avec le Trust for Public Land et la Foys to Blacktail Trails Organization, qui assumeront la propriété à long terme des terres souhaitées.

Travis a déclaré que l’objectif de la fiducie et de ses partenaires est d’acheter une servitude de conservation sur la propriété, « interdisant de manière permanente la subdivision et le développement tout en complétant la gestion existante des loisirs et de l’habitat qui se produit sur les terres adjacentes », a-t-il déclaré.

Le terrain appartient à la Fondation de la famille Griffith, avec laquelle Travis a déclaré que la fiducie et ses partenaires étaient en pourparlers depuis plus d’un an.

La propriété privée de la propriété sera maintenue, selon Travis, permettant aux propriétaires fonciers actuels et futurs de gérer le terrain à des fins forestières et récréatives.

Les organisations de protection des terres prévoient de soumettre une proposition de subvention dans le cadre du Forest Legacy Program, un programme de subventions du ministère américain de l’Agriculture visant à encourager la protection des terres forestières privées par le biais de servitudes de conservation et d’achats de terres.

Selon Travis, le projet a été soutenu par les commissaires du comté de Flathead, Montana Fish Wildlife and Parks, les tribus confédérées Salish et Kootenai et la chambre de commerce de Kalispell.

« Cette propriété a une importance cruciale pour la communauté de Kalispell », a déclaré Travis.

Vous pouvez contacter le journaliste Jack Underhill à [email protected] et au 758-4407.