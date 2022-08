Le conseil municipal de Joliet rejette un troisième magasin de marijuana – Shaw Local

Un plan pour un dispensaire de cannabis sur Jefferson Street a échoué faute d’une seconde à une motion lors de la réunion du conseil municipal de Joliet mardi.

Personne au sein du conseil n’était disposé à appuyer la motion du conseiller municipal Cesar Guerrero visant à approuver le magasin de marijuana, qui irait dans l’ancien restaurant Bakers Square au 2211 W. Jefferson St.

Cela signifie que la proposition n’a même pas été votée malgré le soutien du personnel de la ville et de la commission d’appel du zonage de Joliet.

Mais Mitch Zaveduk, vice-président de l’immobilier pour Justice Cannabis Co., a déclaré que la société n’abandonnerait pas.

“Je pense que nous allons revenir et trouver une voie pour que cela fonctionne encore”, a déclaré Zaveduk mercredi.

Justice Cannabis Co. est affiliée à Emerald Coast, qui voulait un permis d’utilisation spéciale pour ouvrir un dispensaire sous la marque Bloc, qui opère déjà dans plusieurs États.

Le dispensaire aurait été le troisième à Joliet, qui compte deux magasins de cannabis Rise dans la ville.

Zaveduk s’est dit surpris par le rejet du conseil et “ne s’attendait pas à ne même pas avoir l’occasion” de plaider la cause du dispensaire.

La conseillère municipale Jan Quillman était le seul membre du conseil à commenter.

“Je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour cette entreprise”, a déclaré Quillman.

Quillman a noté que le motel Star Inn est situé derrière l’ancien bâtiment du restaurant et a demandé s’il y avait eu des rapports sur les appels au service de police au motel.

Le directeur municipal James Capparelli a déclaré qu’il y avait eu un tel rapport mais qu’il ne l’avait pas sous la main à l’époque.

Zaveduk a présenté un dossier au conseil pour le dispensaire après qu’il a été jugé mort faute d’une seconde à la motion d’approbation de Guerrero.

“Nous avons constaté que lorsque vous ajoutez une installation pour adultes, vous augmentez en fait la sécurité de la zone”, a déclaré Zaveduk.

Zaveduk a déclaré qu’il y avait eu des squatters vivant derrière le bâtiment de Bakers Square, avant qu’Emerald Coast n’emménage avec l’espoir d’occuper le bâtiment vide du restaurant.

“Ce que ces gens ne veulent pas, ce sont les lumières, les caméras et la sécurité, et c’est exactement ce que nous allons ajouter”, a-t-il déclaré.

Zaveduk a déclaré qu’il ferait valoir ces points et d’autres dans le but de ressusciter le plan et de le ramener au conseil.