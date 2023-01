Le conseil municipal de Joliet examinera le permis d’alcool Olive Garden – Shaw Local

Le restaurant tant attendu Olive Garden se rapproche de la réalité à Joliet.

Le conseil municipal vote mardi sur l’approbation d’un permis d’alcool pour Olive Garden, qui devrait ouvrir ses portes au printemps.

Le restaurant, en construction, est visible des passants sur la route 30. Une équipe de construction était au travail vendredi. C’est dans The Boulevard, un développement de 171 acres qui se trouve en partie à Joliet et principalement à Plainfield.

Des ouvriers peuvent être vus vendredi sur le toit du restaurant Olive Garden en construction à Joliet. (Bob Okon)

“Ils ont parlé d’être ouvert au printemps”, a déclaré le maire Bob O’Dekirk, également commissaire aux alcools de Joliet. O’Dekirk a recommandé l’approbation du permis d’alcool Olive Garden, qui permet la consommation sur place et ne devrait pas faire face à une opposition.

Pendant des décennies, Olive Garden avait été l’un des restaurants et des détaillants les plus fréquemment mentionnés parmi les restaurants et les détaillants que les gens aimeraient voir venir à Joliet.

L’emplacement est à la sortie de l’Interstate 55 et de l’autre côté de l’autoroute depuis le centre commercial Louis Joliet, la principale zone de vente au détail et de restauration de la ville.

Un deuxième bâtiment en construction dans la section Joliet du développement The Boulevard devrait contenir un restaurant.

(Bob Okon)

La seule entreprise en activité sur The Boulevard est désormais le magasin Costco, qui a ouvert fin 2020 dans la section Plainfield du développement. Un autre bâtiment est en construction, qui, selon O’Dekirk, devrait contenir un restaurant qui n’a pas encore été annoncé.

Joliet et Plainfield ont développé un accord intergouvernemental créé pour The Boulevard, qui, selon O’Dekirk, “a très bien fonctionné”.