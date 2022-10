Le conseil municipal de Joliet adopte une résolution contre la loi Safe-T lors d’un vote divisé selon des critères raciaux – Shaw Local

Le conseil municipal de Joliet cette semaine, lors d’un vote qui s’est divisé selon les critères raciaux, a adopté une résolution appelant à l’abrogation de la loi Safe-T de l’État.

La législation, qui élimine notamment la caution en espèces, a été un sujet brûlant dans les courses législatives des États de novembre. Plusieurs candidats aux élections de novembre et aux élections municipales d’avril ont également parlé de la résolution avant le vote du conseil lors d’une réunion mardi.

La résolution Joliet approuvée par un vote de 5 contre 3 n’a aucun impact en soi sur la loi Safe-T. Mais cela fait partie d’un mouvement visant à retirer la législation imposant des changements dans les pratiques judiciaires et policières de l’Illinois. Le conseil du village d’Oak Lawn a également approuvé mardi une résolution contre la loi Safe-T, selon WBBM Newsradio 780-AM.

L’avocat et le shérif de l’État du comté de La Salle ont annoncé mercredi une action en justice visant à arrêter la mise en œuvre des dispositions de la loi Safe-T qui devrait commencer le 1er janvier. Le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, a déposé une plainte le mois dernier pour contester la loi Safe-T.

Lors d’un débat précédant le vote, Larry Hug, membre du Conseil, a déclaré que Joliet envoyait un message à la législature de l’État.

Le membre du conseil Larry Hug, vu ici lors d’une réunion du conseil municipal en mai, s’est prononcé mardi en faveur d’une résolution contre la loi Safe-T Act.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Nous leur disons de but en blanc en tant que communauté, si nous l’adoptons, que nous ne sommes pas d’accord avec le poids de ce projet de loi”, a déclaré Hug.

Le conseiller municipal Cesar Guerro s’y est opposé, notant: “Nous avons entendu plusieurs personnes aujourd’hui qui y sont favorables.”

Le vote du conseil et les commentaires publics avant le vote ont reflété la division sur la loi Safe-T, qui prétend être conçue pour lutter contre les pratiques judiciaires et policières considérées comme injustes pour les minorités et les personnes à faible revenu. Les opposants soutiennent que ses dispositions menotteront la police et libéreront les criminels de prison, reflétant un argument relatif à la loi et à l’ordre dans le débat.

Hug faisait partie des cinq membres blancs du conseil votant pour la résolution avec Jan Quillman, Joe Clement, Pat Mudron et Sherri Reardon.

Les deux membres noirs du conseil – Bettye Gavin et Terry Morris – ont voté contre.

Voitures d’escouade du département de police de Joliet stationnées sur les lieux d’un accident de la circulation en août. (Félix Sarver)

Guerrero, le seul membre hispanique du conseil, a mené un effort infructueux pour que la résolution soit retirée de l’ordre du jour.

Guerrero a déclaré qu’il ne s’opposait pas nécessairement à la loi Safe-T mais ne voyait pas l’intérêt de la résolution de la ville.

Il a déclaré que la résolution était «trop vague pour que nous puissions arriver à une conclusion raisonnable à ce sujet».

Gurerrero a remis en question le libellé de la résolution de la ville qui dit la loi Safe-T. est «de limiter déraisonnablement l’imposition d’une caution en espèces, limitant déraisonnablement le pouvoir discrétionnaire des policiers de procéder à des arrestations».

“Il nous incombe de prouver que ces limitations sont déraisonnables”, a-t-il déclaré.

Les commentaires publics pour et contre la résolution ont également suivi des lignes raciales à une exception près.

Diane Harris de Joliet, candidate au Sénat de l’État, a félicité le conseil municipal de Joliet pour sa résolution s’opposant à la loi Safe-T.

(Fourni)

Diane Harris, une femme noire aux opinions conservatrices qui est la candidate républicaine au siège du Sénat de l’État du 43e district, qui comprend Joliet, s’est prononcée en faveur de la résolution.

Harris a félicité la ville pour la résolution et a souligné son importance lors des élections de novembre.

“Comme vous le savez déjà, la loi Safe-T est le problème numéro un des prochaines élections”, a déclaré Harris au conseil.

Jim Lanham, candidat du district 5 aux élections du conseil municipal d’avril, a commencé à appeler Joliet à prendre des mesures pour envoyer un message sur la loi Safe-T en février 2021, alors qu’il se présentait pour un siège au conseil général lors de l’élection. cette année.

Jim Lanham, candidat au conseil municipal de Joliet en 2023, a proposé pour la première fois que la ville prenne des mesures concernant la législation Safe-T lorsqu’il était candidat au conseil municipal en 2021. (Photo fournie)

“Nous avons une chance d’être entendus maintenant”, a déclaré Lanham mardi alors qu’il exhortait le conseil à “envoyer un message à Springfield”.

Le maire Bob O’Dekirk, qui ne vote généralement que pour briser une égalité, a clairement indiqué qu’il était en faveur de la résolution.

“Je ne pense pas que cela va assez loin”, a déclaré O’Dekirk, soulignant 29 ans d’expérience en tant que policier, procureur et avocat de la défense pénale.

“Mon expérience me dit que ce projet de loi (la loi Safe-T) est un désastre pour notre communauté”, a déclaré O’Dekirk, qui est blanc. “Ce projet de loi tel qu’il se présente rendra notre communauté moins sûre.”