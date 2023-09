Le conseil municipal de Genève prendra la décision finale concernant l’ancienne forge – Shaw Local

GENÈVE – Le Conseil municipal de Genève décidera du sort d’une forge en pierre calcaire datant d’environ 1843, les propriétaires ayant fait appel du refus de la Commission de préservation du patrimoine historique de retirer sa désignation de monument historique et d’autoriser sa démolition.

La réunion extraordinaire aura lieu mardi à 19 heures dans la salle du conseil municipal, 109 rue James, à Genève.

Si un demandeur n’est pas d’accord avec la décision de la Commission de préservation historique concernant une propriété, il peut faire appel directement au conseil municipal.

La Shodeen Family Foundation est propriétaire de l’ancienne propriété Mill Race Inn au 4 E. State St., un site de 1,4 acre à l’angle sud-ouest des routes 38 et 25.

La démolition est un dernier recours si le propriétaire n’a pas d’autres alternatives – une question controversée entre David Patzelt, représentant les Shodeens, et divers défenseurs de la préservation.

La commission a entendu des témoignages lors d’une audience qui s’est poursuivie de janvier à juillet avant de décider lors de sa réunion d’août de rejeter les deux demandes.

Patzelt avait témoigné du mauvais état de la structure en calcaire, sur la base de l’analyse des architectes pour la réaffectation et la restauration de la structure.

Il a cité l’évaluation du cabinet d’architectes AltusWorks, qui a constaté que la structure était « gravement détériorée, en mauvais état, avec du calcaire manquant, des joints de mortier fissurés, des joints de mortier mal collés, instables, plus stables ». … Les vestiges structurels existants du bâtiment d’origine… ne sont que marginalement stables.

Parmi ceux qui plaident en faveur de la préservation figuraient Colin Campbell, résident de Genève, Kendra Parzen, responsable du plaidoyer pour Landmarks Illinois et Al Watts de Preservation Partners of the Fox Valley.

Landmarks Illinois a désigné la forge comme l’un des lieux historiques les plus menacés de l’État en 2023 et en 2018.

Colin Campbell, un résident genevois, a suggéré de préserver la forge en pierre calcaire de 1846, reconvertie en café en plein air haut de gamme ou en pub de style anglais proposant des bières artisanales locales, un service de restauration légère et des animations le week-end. Campbell et d’autres ont témoigné contre l’autorisation de la Shodeen Family Foundation de démolir l’atelier du forgeron. (Image fournie)

« En 2018, Landmarks Illinois a inclus ce bâtiment parmi les lieux historiques les plus menacés de l’Illinois », a témoigné Parzen lors de l’audience du 18 janvier. « Cette forge datant d’environ 1846 est l’une des plus anciennes structures commerciales de Genève et c’est une structure importante associée à l’ère pionnière de Genève. »

L’évaluation historique préliminaire du site par la ville a été décrite « comme l’un des rares exemples de bâtiments commerciaux ou industriels d’avant 1850 à Genève et parmi les plus anciens du genre dans toute la Fox Valley ».

« Le bâtiment se présente, en 2018, comme un exemple de bâtiment utilitaire qui – depuis plus de 170 ans – a été adapté et réutilisé en permanence pour accueillir la croissance et le réaménagement de la rive est de la rivière Fox à Genève », selon l’évaluation.

Pour faire valoir le manque de viabilité de la structure de la forge, Patzelt a apposé une pancarte en mars proposant de la vendre pour 1 dollar pour illustrer son mauvais état.

Jusqu’à présent, a déclaré Patzelt, l’enseigne n’a fait que proposer de la démolir.

La ville a embauché des consultants en urbanisme de Teska Associates et du Planera Group pour évaluer la propriété.

Leurs représentants ont témoigné que la structure vieille de 180 ans pourrait être sauvée – avec 1,5 million de dollars provenant d’un district financier augmentant les impôts – mais ont ensuite révisé ce montant à 1,7 million de dollars.

Un district de financement par augmentation d’impôts – connu sous le nom de TIF – est un outil de développement utilisé par les gouvernements locaux pour encourager le développement ou le réaménagement de zones dévastées qu’il serait trop coûteux d’améliorer avec les seuls fonds privés.

Un investissement TIF serait égal à 3,5 % du coût total de développement du site complet, soit environ 40 à 42 millions de dollars, a témoigné Scott Goldstein de Teska Associates en juin.

« Il y a moins de risques parce que le public investit dans le projet », a déclaré Goldstein.

en 2012, le demandeur Joe Stanton a demandé l’autorisation de démolir le bâtiment Pure Oil construit en 1935 au 502 W. State St.

La Commission de préservation historique a voté contre, une décision finalement confirmée par le conseil municipal.

Le bâtiment existe toujours, ses aires de service converties en voies de passage pour Geneva Bank & Trust.