Le conseil municipal de Chicago adopte une résolution appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza

CHICAGO (WLS) — Le conseil municipal de Chicago a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas malgré l’opposition de plusieurs membres du conseil.

La mesure a bénéficié du soutien du maire Brandon Johnson, qui a brisé l’égalité 23-23 pour faire adopter la résolution. Certains membres n’étaient pas présents lors du vote.

Certains dirigeants de la ville travaillaient sur une résolution largement symbolique qui servirait d’appel officiel à la pause dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Mercredi matin, plusieurs groupes se sont exprimés avant la séance du conseil pour appuyer la résolution. Le révérend Jesse Jackson a assisté à cette conférence de presse.

EN RELATION: Les lycéens du CPS sortent de la classe pour exiger le cessez-le-feu à Gaza

Ils veulent que cela envoie un message.

“Aujourd’hui, nous disons que nous nous en soucions parce que cela compte aussi ici chez nous et nous nous soucions de nos frères et sœurs en Palestine et aujourd’hui nous disons oui au cessez-le-feu, oui à la résolution, oui au changement ici à Chicago et dans le monde. “, a déclaré l’échevin du 25e quartier, Byron Sigcho-Lopez.

“C’est symbolique mais cela incite d’autres personnes dans d’autres villes à travailler sur des résolutions de cessez-le-feu et quand il y aura tout ce mouvement à travers le pays, alors les pouvoirs en place à Washington devront écouter”, a déclaré Hatem Abudayyeh du Chicago. » a déclaré la Coalition pour la justice en Palestine.

De nombreux groupes juifs ont appelé le conseil à voter non sur la résolution. Certains se demandent pourquoi le conseil municipal consacre du temps et de l’énergie à la guerre entre Israël et le Hamas alors qu’il y a tant d’autres problèmes sous son contrôle direct, comme la criminalité.

L’échevin Ray Lopez a déclaré qu’il voterait “non” avant la réunion.

“La résolution de cessez-le-feu qui a été proposée a reçu le veto du président Biden et le Hamas s’y oppose, mais le conseil municipal et le maire pensent pourtant qu’ils savent mieux que tous les acteurs internationaux qui s’occupent de ce problème et vivent avec ce problème”, » a déclaré l’échevin Lopez.

CONNEXES : Les syndicats de Chicago appellent à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

Déclaration complète du consulat israélien :

“Aujourd’hui, un conseil municipal de Chicago divisé a adopté une résolution très controversée appelant Israël à s’engager dans un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Cette résolution sape la position de l’administration Biden, de la Cour internationale de Justice, de l’Union européenne et de l’écrasante majorité des Américains qui comprennent que la libération de tous les otages détenus à Gaza et le démantèlement des infrastructures terroristes du Hamas sont des conditions préalables à tout cessez-le-feu.

Même si cette résolution n’aura aucun impact au Moyen-Orient, elle créera davantage de divisions entre les communautés de Chicago et inspirera davantage d’antisémitisme, comme nous l’avons vu aujourd’hui sur le parquet et dans les tribunes de l’hôtel de ville.

Nous félicitons les Alders qui ont cherché à trouver un consensus et ont voté contre cette résolution polarisante. »

Déclaration conjointe complète de la Jewish Union Foundation et de l’Anti-Defamation League Midwest :

“Le maire Johnson et les membres du conseil municipal auraient pu rédiger une résolution soutenant un cessez-le-feu, plaidant pour une aide humanitaire accrue au peuple palestinien, exigeant la libération inconditionnelle des otages et appelant au démantèlement de l’organisation terroriste Hamas. Au lieu de cela, ils ont plaidé pour une résolution unilatérale qui divise notre ville, enhardit le Hamas et sape dangereusement l’influence mondiale des États-Unis.

“Le débat et la rhétorique autour de cette résolution ont attisé les flammes de l’antisémitisme alors que les incidents antisémites dans la ville et aux États-Unis atteignent des niveaux sans précédent.

“Depuis que cette résolution a été présentée, nous avons constaté une augmentation des incidents antisémites à travers la ville. Des entreprises appartenant à des Juifs, des étudiants juifs du CPS et des élus juifs ont été harcelés et ont été la cible de vandalisme et de propagande haineuse. Les manifestants ont perturbé les réunions du conseil municipal, mis les voyageurs en danger en fermant les autoroutes, en harcelant les enfants des survivants de l’Holocauste et, hier encore, en couvrant l’hôtel de ville de graffitis honteux et offensants. Les protestations les unes après les autres à Chicago ont célébré la violence contre les Juifs et franchi la ligne entre la critique légitime d’un gouvernement et la critique non filtrée. haine des Juifs.

“Nous apprécions profondément Alders, dirigé par Ald. Debra Silverstein, qui a fait tout ce qu’il pouvait pour essayer de négocier de bonne foi afin de parvenir à une résolution plus raisonnable et plus sensée. La communauté juive de Chicago sera longtemps reconnaissante envers ceux qui se sont tenus à nos côtés et sur le terrain. le vrai côté de la paix. »