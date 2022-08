Le conseil municipal de Batavia nomme une route en l’honneur d’un employé municipal de longue date décédé dans un accident en juillet – Shaw Local

Le conseil municipal de Batavia a honoré l’employé de la ville John Kennedy, décédé le mois dernier, en proclamant South Raddant Road John D. Kennedy Memorial Way. De nouvelles plaques de rue ont été dévoilées lors de la réunion de lundi soir.

« En l’honneur de la reconnaissance des nombreuses contributions de John Kennedy à notre ville et à ses citoyens, [we] proclamons par la présente que les panneaux de signalisation honorifiques seront érigés le long de South Raddant Road, indiquant la désignation officielle de John D. Kennedy Memorial Way », a déclaré l’échevin Alan Wolff, lisant à haute voix une proclamation du maire Jeff Schielke.

John Kennedy avec Kathy Montanari, ancienne employée de Batavia Public Works, lors de la célébration de sa retraite en mai. Les responsables de la ville ont annoncé la mort de Kennedy le 14 juillet des blessures qu’il a subies dans un accident. (Fourni par Lori Botterman)

“Ils rappelleront aux citoyens de Batavia les contributions et l’amour que John Kennedy avait pour Batavia”, a déclaré Wolff.

Kennedy a commencé à travailler pour la ville en 1996 et a été promu assistant ingénieur principal en 2006.

Le 14 juillet, Kennedy est décédé des suites de blessures subies lors d’un accident d’élagage d’arbres hors service. Il avait 53 ans.

“Pendant le temps de John avec la ville, il a principalement travaillé à l’installation de travaux publics de la ville sur Raddant Road”, a déclaré Wolff. “John et sa famille ont également une résidence sur South Raddant Road où sa famille vit depuis des décennies.”

Le directeur des travaux publics de Batavia, Gary Holm, a décrit sa dernière conversation avec Kennedy lors de la réunion.

“Ce sont mes derniers souvenirs de John, de lui si fier de ses fils et de lui exprimant juste de l’attention et de l’amour pour sa mère”, a déclaré Holm. “Ce sont des souvenirs que j’aurai toujours de lui parce que c’est le genre de personne qu’il était.”

Le conseil municipal a terminé son hommage à Kennedy en se rassemblant autour de la nouvelle enseigne avec sa famille et ses amis.

L’officier de police de Batavia Emil Jensen, qui a pris sa retraite après 24 ans de service au sein du département de police de Batavia, a également été honoré lors de la réunion.

“Notre coutume ici au conseil municipal lorsque nous avons un employé qui travaille essentiellement pour nous depuis un quart de siècle, nous lui présentons une plaque d’appréciation”, a déclaré Schielke.

Jensen a également reçu un panneau de signalisation indiquant «Jensen Court».

Le chef adjoint de l’administration, Eric Blowers, a déclaré que la retraite de Jensen avait pris effet le 2 août. Jensen avait servi dans le service de police pendant plus de deux décennies.

“Il est venu au département après avoir servi dans la marine américaine en tant que médecin”, a déclaré Blowers.

Jensen a occupé plusieurs rôles au sein du département, notamment celui de technicien des preuves, d’instructeur de formation aux opérations de véhicules d’urgence et d’agent de formation sur le terrain.

“Je ne savais même pas où se trouvait Batavia jusqu’à ce que j’obtienne ce travail, mais je suis tellement content de l’avoir accepté”, a déclaré Jensen. « Ce fut un honneur de servir les habitants de Batavia. J’ai élevé ma famille ici et je n’aurais pas pu choisir un meilleur endroit.”