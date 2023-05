Le conseil municipal de Batavia approuve un financement pour remplacer les conduites résidentielles en plomb – Shaw Local

Le conseil municipal de Batavia a approuvé lundi 4 millions de dollars d’obligations pour remplacer les conduites d’eau résidentielles en plomb dans les maisons de la ville.

La majeure partie du coût, soit 3 984 353 $, sera payée par le biais du programme de subventions « Get The Lead Out » de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois. La ville devrait financer la différence de 15 647 $.

« Nous allons demander 4 millions de dollars pour financer ce programme », a déclaré l’échevin Dan Chanzit. « C’est pour enlever les tuyaux qui vont d’une maison à notre eau. C’est l’occasion d’obtenir ces [pipes] fixé. »

Le processus de demande pour le programme de subventions a commencé en 2021 lorsque la ville a initialement approuvé le prêt de 4 millions de dollars. L’accord avec l’IEPA a été reçu en janvier, selon les documents de la réunion.

« Nous avons eu la chance de faire partie du début du programme, c’est donc une bonne affaire pour la ville », a déclaré Chanzit.

Grâce à une série d’enquêtes et d’autres activités de sensibilisation, le service des eaux de la ville a pu identifier plus de 750 conduites nécessitant un remplacement.

« Je voudrais juste remercier le service de l’eau pour tout le travail qu’ils ont fait pour que cela se produise », a déclaré l’échevin Alan Wolff. « Ce n’est pas un processus facile de trouver 4 millions de dollars pour le faire. »‘

« En tant que résident touché par cela, s’asseoir à travers le processus que le service de l’eau et [Superintendent] Jeremy Barkei est passé par nous pour obtenir les informations, et pour faire des allers-retours et leur forum public qu’ils ont tenu », a déclaré l’échevin Abby Beck. « Jeremy a été si professionnel, si simple, si amical, je n’ai entendu que de bonnes choses. »

Les échevins ont également approuvé un permis d’alcool de classe H pour Grainology Brewstillery, une nouvelle brasserie qui ouvrira ses portes au 131 Flinn St. La désignation de classe est une licence de brasserie, de vinification et de distillerie.

Le propriétaire Michael Read a déclaré que la brasserie a une philosophie « du grain au verre, du champ à la fourchette ».

« Nous voulons faire de nouvelles choses avec des styles de bière classiques et distiller différents grains, principalement dans le domaine du whisky, ainsi que des vodkas et des gins », a déclaré Read.

Les Bataves peuvent s’attendre à ce que Grainology ouvre ses portes au public en septembre, selon Read.