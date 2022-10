Le conseil municipal de Batavia approuve le nouveau câblage électrique dans la zone des récentes pannes de courant – Shaw Local

Le conseil municipal de Batavia a approuvé un contrat d’urgence lundi soir pour installer un nouveau câblage électrique dans la zone de Pine Street et Woodland Hill Drive après plusieurs pannes de courant récentes.

Le contrat de 129 984 $ avec Ray’s Electric and Boring Services a été approuvé en réponse aux pannes des 19 et 20 septembre, selon les documents de la réunion.

“Il y a plusieurs semaines, nous avons eu plusieurs pannes de courant en l’espace de deux heures”, a déclaré l’échevin Keenan Miller. “Ce qui s’est passé, c’est que nous avons eu des fils défectueux qui ont court-circuité. Ces fils sont à la fin de leur cycle de vie, il est donc temps de les remplacer. »

Miller a déclaré que City Electric était en mesure de réparer temporairement le câblage jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé.

“Maintenant, nous allons devoir forer de nouveaux conduits”, a-t-il déclaré. “C’est pour les remplacer, donc maintenant nous n’avons plus de pannes du côté est.”

Le conseil a approuvé la renonciation à un processus d’appel d’offres formel pour accélérer l’installation du nouveau conduit, qui, selon les documents, devrait commencer dès que le contact aura été approuvé. La ville a demandé un devis à Ray’s Electric and Boring Services car ils travaillaient déjà sur un autre contrat en ville.

Dans d’autres nouvelles de la réunion, le maire de Batavia, Jeffery Schielke, a déclaré que Batavia envisageait d’installer de nouvelles caméras de sécurité dans son centre-ville lors de son rapport.

“En raison des renseignements et des informations qui nous ont été partagés par notre nouveau chef de la police sur le vandalisme et les problèmes qui ont eu lieu dans le centre-ville de Batavia, et nous avons plusieurs choses différentes en cours”, a déclaré Schielke. “Dans le prochain budget que vous allez tous recevoir, [City Administrator] Laura Newman va [show] que Batavia va retourner dans le secteur de la surveillance par caméra du centre-ville.

“Nous allons proposer que nous surveillons des emplacements stratégiques au centre-ville de Batavia”, a déclaré Schielke.

Schielke a déclaré que les caméras seront probablement placées sur East et West Wilson Street et Batavia Avenue.