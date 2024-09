Le conseil municipal d’Atlanta va voter un règlement de 1,5 $ pour un homme arrêté à tort

Pendant plus d’un an, Keith Sylvester a été derrière les barreaux pour des meurtres et un incendie criminel qu’il n’a pas commis.

Le conseil municipal d’Atlanta devrait désormais voter lundi prochain pour lui verser 1,5 million de dollars.

Vers 4 heures du matin, le 3 juillet 2018, les pompiers se sont précipités dans le nord-ouest d’Atlanta pour découvrir une maison en feu et des corps à l’intérieur.

Les pompiers ont retrouvé les restes de Deborah et Harry Hubbard, qui ont probablement été étranglés peu avant l’incendie de 4 heures du matin.

Des mois plus tard, la police a arrêté le fils aîné de Deborah, Sylvester, pour le meurtre.

Sylvester était connu pour voir sa mère presque tous les jours et les voyait avant de partir à 21 heures ce soir-là.

Selon les documents judiciaires, le détective a écrit dans son affidavit pour obtenir un mandat d’arrêt que Sylvester avait agi de manière suspecte après l’incendie et avait acheté de l’alcool et des boules de naphtaline peu de temps avant l’incendie.

Cependant, les juges ont déclaré lors d’un appel que le détective avait omis des faits qui auraient pu empêcher Sylvester d’être jeté en prison.

« Le pouvoir du mensonge et le pouvoir du mensonge et de l’accusation ont une grande influence sur notre système », a déclaré Bruce Hagen, avocat chez Hagen Rosskopf.

Hagen a examiné la décision avec nous.

Les juges d’appel ont déclaré que l’affidavit utilisé comme base du mandat d’arrêt contre Sylvester avait omis des faits importants de la chronologie.

Il n’a pas été mentionné que la nièce de Harry Hubbard avait déclaré à la police qu’elle avait parlé avec Harry à 21h30 et que l’homme semblait aller bien.

Les enquêteurs ont indiqué que le couple avait probablement été étranglé peu avant que l’incendie ne soit déclenché vers 4 heures du matin. Cela placerait l’heure du décès environ sept heures après que Sylvester ait quitté la maison.

Les données vidéo et téléphoniques ont également confirmé l’alibi de Sylvester, montrant qu’il n’est jamais revenu à la résidence après l’avoir quittée vers 21 heures. Cette information n’a pas été fournie au juge qui a signé le mandat d’arrêt, selon les documents judiciaires.

« Et lorsque vous faites cela, vous violez les droits de quelqu’un en vertu du 4e amendement », a déclaré Hagen.

Une enquête ultérieure menée par le procureur du comté de Fulton a permis de découvrir des données de téléphone portable, qui ont permis de localiser un autre homme, Cornelius Muckle, sur les lieux vers 3 heures du matin. Muckle aurait également mis en gage des objets appartenant aux Hubbard deux jours après leur mort.

Après plus d’un an de prison, Sylvester a été libéré.

« Quel est le prix à payer pour une personne qui se voit retirer sa liberté ? », a demandé Hagen.

Lundi, un comité du conseil municipal d’Atlanta a approuvé un règlement de 1,5 million de dollars. La proposition sera soumise au vote final du conseil municipal lundi.

Nous avons contacté la police d’Atlanta et leur avons demandé si le détective était toujours employé, mais ils n’ont pas répondu à la question.

