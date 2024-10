Le conseil militaire confirme une mauvaise conduite mais refuse de licencier un marine qui a adopté un orphelin afghan

CAMP LEJEUNE, Caroline du Nord — Un marine américain dont l’adoption d’un orphelin de guerre afghan a déclenché une bataille juridique de plusieurs années et déclenché l’alarme aux plus hauts niveaux du gouvernement restera en service actif.

Un panel de trois membres de Marines a constaté mardi que même si le major Joshua Mast avait agi d’une manière indigne d’un officier dans sa quête zélée pour ramener la petite fille à la maisoncela ne justifiait pas sa séparation de l’armée.

Les avocats du Corps des Marines ont soutenu que Mast avait abusé de sa position, ignoré les ordres de ses supérieurs, mal géré des informations classifiées et utilisé de manière inappropriée un ordinateur du gouvernement dans sa lutte pour l’enfant retrouvé. orphelin sur le champ de bataille dans les zones rurales d’Afghanistan en 2019.

Mast et sa femme, Stephanie, vivaient alors dans le comté rural de Fluvanna, en Virginie. Ils ont persuadé un juge de leur accorder l’adoption de l’enfant, même si elle est restée en Afghanistan pendant que le gouvernement local recherchait sa famille élargie et la réunissait avec eux. Mast a aidé la famille à fuir l’Afghanistan après la prise du pouvoir par les talibans en 2021. Une fois aux États-Unis, Mast a utilisé les papiers d’adoption pour convaincre le gouvernement fédéral de retirer l’enfant à ses parents afghans et donne-la-lui. Depuis, elle est restée avec sa famille.

Une audience d’une commission d’enquête de cinq jours, tenue en partie à huis clos au commandement des opérations spéciales des forces maritimes à Camp Lejeune, était administrative et non pénale et visait à déterminer si Mast était apte à rester dans l’armée. Le pire résultat auquel Mast aurait pu faire face était une décharge autre qu’honorable.

Mast, 41 ans, qui vit maintenant à Hampstead, en Caroline du Nord, a nié les allégations portées contre lui, insistant sur le fait qu’il n’a jamais désobéi aux ordres mais qu’il a été encouragé par ses superviseurs et qu’il respectait simplement le code du Corps des Marines en travaillant sans relâche pour garantir la sécurité de la jeune fille. . À l’avant de la salle, il a installé des photos de la taille d’une affiche de l’enfant bébé à l’aérodrome de Bagram en Afghanistan et enfant souriant en Caroline du Nord.

Mais comme le conseil d’administration a prouvé une mauvaise conduite, un rapport sera versé au dossier de Mast, ce qui pourrait affecter les promotions et les affectations, ont annoncé mardi les Marines. Le rapport du comité sera envoyé au secrétaire de la Marine, qui clôturera le dossier contre Mast.

Le sort de l’enfant reste cependant dans l’incertitude. Le couple afghan qui a élevé l’enfant pendant 18 mois en Afghanistan cherche à faire annuler l’adoption de Mast. Les États-Unis Le ministère de la Justice est intervenu et a soutenu que Mast avait menti au tribunal de Virginie et aux autorités fédérales pour justifier l’enlèvement de la jeune fille, et que ses actions menaçaient la réputation de l’Amérique dans le monde.

La Cour d’appel de Virginie a statué plus tôt cette année que l’adoption n’aurait jamais dû être accordée, mais que l’affaire est bloquée devant la Cour suprême de Virginie.

Les avocats du couple afghan n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Une grande partie de l’audience présentée par le gouvernement s’est déroulée en secret parce que les avocats présentaient des informations classifiées. Toutes les personnes présentes dans la salle de conférence indescriptible étaient habillées de la même manière, en tenue de camouflage. Et Mast a choisi de faire une déclaration sans prêter serment à huis clos, ce qui signifiait qu’il n’était pas soumis à un contre-interrogatoire.

Mais son épouse, Stéphanie, a témoigné publiquement, offrant un rare aperçu de la motivation du couple à travailler si vigoureusement pour amener l’enfant chez eux. Les Mast ont longtemps refusé de parler de leurs actions à l’Associated Press et le dossier judiciaire de Virginie reste scellé. Les Mast, ainsi que le couple afghan, n’ont désormais pas le droit de parler aux médias du procès devant le tribunal d’État.

Stephanie Mast a pleuré en décrivant la décision de son mari de travailler pour ramener la jeune fille aux États-Unis comme un exemple de son engagement envers les valeurs du Corps des Marines.

« C’était vraiment une réponse américaine », a-t-elle déclaré. « Nous valorisons la vie humaine. En tant que Marines, vous servez et protégez.

Le jury composé de deux lieutenants-colonels et d’un colonel a été autorisé à poser des questions, et l’un d’eux a demandé à Stephanie Mast pourquoi elle et son mari continuaient d’essayer d’adopter la jeune fille même après qu’elle ait retrouvé des proches en Afghanistan. Ils ont noté que plusieurs hauts fonctionnaires, dont le secrétaire d’État de l’époque, Michael Pompeo, et un juge fédéral, leur avaient dit d’arrêter.

Lorsqu’elle a répondu que faire venir l’enfant aux États-Unis était leur priorité absolue, le conseil a demandé si l’hypothèse selon laquelle un enfant serait mieux loti aux États-Unis plutôt qu’en Afghanistan était le produit d’un préjugé occidental.

« Ils ont une mentalité de survie », dit-elle à propos des Afghans. « Nous croyons à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Et nous voulions qu’elle ait ça.

Galofaro a rapporté de Louisville, Kentucky et Mendoza de San Francisco. Contactez l’équipe d’enquête mondiale d’AP à [email protected].