Le conseil licencie le chef des écoles après le rapport sur le massacre de Parkland

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Le surintendant du deuxième plus grand district scolaire de Floride a été licencié à la suite d’une motion de fin de soirée présentée par un membre du conseil nommé par le gouverneur de Floride Ron DeSantis à la suite d’un rapport du grand jury sur le massacre de l’école Parkland.

Le conseil a voté 5 contre 4 pour licencier la surintendante des écoles de Broward, Vickie Cartwright, qui n’occupait pas le poste au moment de la fusillade de 2018, après que Daniel Foganholi, membre du conseil scolaire de Broward, a présenté la motion surprise lundi soir.

Les cinq membres du conseil d’administration votant contre Cartwright dans le comté le plus démocrate de Floride ont été nommés par DeSantis, un républicain. Quatre de ces personnes seront parties la semaine prochaine lorsqu’elles seront remplacées par des membres du conseil d’administration qui ont remporté les élections la semaine dernière.

Cartwright n’a pas commenté le tir. Son mari était dans le public, mais a refusé de commenter.

Les membres dissidents du conseil scolaire comprenaient Lori Alhadeff, dont la fille a été tuée dans la fusillade et Debra Hixon, dont le mari a également été tué par balle dans le massacre de Marjory Stoneman Douglas High School.

“Dr. Vickie Cartwright est une personne merveilleuse, mais diriger le sixième plus grand district scolaire du pays nécessite un leader actif et quelqu’un qui apportera un réel changement », a déclaré Torey Alston, élu la semaine dernière, dans un communiqué. “Sur la base de problèmes systémiques récents, le Conseil a décidé d’aller dans une direction différente.”

Cartwright a remplacé Robert Runcie, qui a démissionné en 2021 après que des accusations de parjure aient été portées contre lui.

“Il y a des gens formidables qui travaillent pour cette organisation, mais les comportements toxiques continuent de se produire”, a déclaré Foganholi en présentant la motion. “C’est une question de responsabilité.”

Certains membres du conseil scolaire ont déclaré que la motion était injuste puisqu’ils venaient de demander à Cartwright le 25 octobre de répondre à une longue liste de préoccupations.

“Cette action est impulsive et inappropriée en ce moment, et je ne peux pas soutenir cela”, a déclaré Leonardi.

La réunion a été annoncée publiquement, mais rien à l’ordre du jour ne suggérait que Cartwright serait licencié, a rapporté le South Florida SunSentinel. Le journal a déclaré qu’un orateur public, qui assiste régulièrement aux réunions du conseil scolaire, a abordé la question et soutenu le licenciement du surintendant.

Le conseil a convoqué une réunion spéciale mardi pour aborder l’embauche d’un remplaçant intérimaire.

Foganholi n’a pas eu suffisamment de voix lorsqu’il a présenté la motion pour la première fois, deux personnes nommées par DeSantis s’étant prononcées contre cette décision. Ils ont ensuite accepté, Kevin Tynan étant le vote décisif après avoir demandé une minute pour y réfléchir.

Cartwright a été nommé surintendant par intérim en août dernier et a été embauché de façon permanente en février. Son contrat, qui se termine fin 2024, exige qu’elle reçoive un préavis de 60 jours. Elle a également droit à environ 134 600 $ en indemnité de départ.

La motion de la licencier est intervenue à la fin de la discussion du conseil sur deux audits critiquant les pratiques du district.

Depuis que DeSantis a démis et remplacé quatre membres du conseil d’administration en août, Cartwright a souvent été accusé de ne pas avoir résolu une culture problématique dans le district. Foganholi, qui a présenté la motion, avait été nommé au conseil plus tôt par DeSantis.

L’ancien étudiant de Stoneman Douglas, Nikolas Cruz, 24 ans, a été condamné à la prison à vie plus tôt ce mois-ci après avoir plaidé coupable du massacre de 2021.

Le district scolaire de Broward est le sixième plus grand du pays, avec plus de 270 000 étudiants sur 333 campus et un budget annuel de 4 milliards de dollars.

The Associated Press