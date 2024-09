Le conseil étrange que le père de Simon Cowell lui a donné à 12 ans

Simon Cowell, producteur de renommée mondiale, personnalité de la télévision et découvreur de talents, a partagé une phrase simple, donnée par son père alors qu’il n’avait que 12 ans, qui l’a incité à considérer l’importance de la connexion et de la communication d’une toute nouvelle manière.

Le conseil que le père de Simon Cowell lui a donné lorsqu’il était enfant est un excellent rappel pour tous ceux qui se connectent avec des inconnus et des êtres chers dans leur vie.

Dans un épisode de « Le journal d’un PDG » avec Steven BartlettSimon Cowell a partagé le conseil inhabituel de son père : « Il a dit : « Tout le monde dans la vie, Simon, a une pancarte sur la tête… Je veux que tu y réfléchisses. »

Bien qu’il soit un excellent juge de talent musical, Cowell a connu une période dans sa vie où il était beaucoup plus réservé et peu disposé à interagir avec les autres, mais le conseil que lui avait donné son père pendant son enfance l’a ramené à la réalité. Au lieu de juger les autres sur leur caractère au fil des instants, il se souvenait des paroles de son père.

Les gens veulent se sentir importants, à tel point qu’ils pourraient tout aussi bien l’avoir affiché sur leur front à chaque interaction.

Trouver une connexion et créer des relations saines repose sur la croyance et la reconnaissance de ce fait.

Cowell a déclaré que les paroles de sagesse de son père « l’ont accompagné » alors qu’il naviguait entre le succès et la célébrité à l’âge adulte.

Lorsqu’il entre dans une pièce, il se rappelle que tout le monde « veut se sentir important ». Il explique : « Je vois la personne qui ouvre la porte, je vois la personne qui fait un travail particulier… Je vois tout le monde comme une équipe. »

Dans notre société, hyper focalisée sur l’individualité et la réussite personnelle, les rappels de nos expériences et de nos désirs communs peuvent être la clé pour créer de véritables connexions.

Kathy Hutchins | Shutterstock

Reconnaître que les gens aspirent à la connexion, au sentiment d’importance et à la reconnaissance de leurs pairs fait partie de l’expérience humaine.

« J’ai oublié quand [his advice] « C’est ce qui m’est finalement venu à l’esprit, mais c’est resté gravé dans ma mémoire », a déclaré Cowell. « Assurez-vous de reconnaître chaque personne. »

Souvent, nous nous laissons emporter par le chaos de la vie, oubliant que tout le monde vit également pour la première fois et aspire à une connexion.

Tout le monde aspire à créer des liens, mais parfois, nous sabotons inconsciemment nos interactions avec les gens qui nous entourent, oubliant qu’ils sont eux aussi aux prises avec leurs propres problèmes. Qu’il s’agisse d’un inconnu dans un magasin ou de votre meilleur ami, il est important de vous rappeler que tout le monde veut « se sentir important », comme le suggère le père de Cowell.

Une femme nommée Pluton « Tout le monde a désespérément besoin de connexion. Ils veulent de l’amitié… ils veulent que quelqu’un se soucie d’eux. Mais ils ne veulent pas se mettre en avant pour se faire ces amis », a expliqué la jeune femme dans une vidéo TikTok.

@plutodeluxe Vous devez être ouvert à la connexion pour recevoir de l’amour. Sinon, vous vous retrouverez avec des relations superficielles. Ce qui est normal. Mais ne vous plaignez pas de la solitude lorsque vous n’avez pas fait les efforts nécessaires. Créez une routine pour ceux que vous aimez dans votre vie. ♬ son original – Pluton

Pluton a poursuivi en disant : « Être un ami est un processus intentionnel. Vous devez apprendre à être un ami. »

Bien que chaque personne ait un ensemble de besoins uniques, la base d’une connexion saine remonte au rappel du père de Cowell : faites en sorte que les gens se sentent importants et aimés.

« Si vous voulez vivre une vie, il faudra un effort d’équipe », a expliqué Cowell. « Assurez-vous de reconnaître chaque personne. »

Faites preuve d’empathie, même envers les personnes que vous ne connaissez pas ou avec lesquelles vous ne cherchez pas à nouer de relation. Soyez un auditeur actif, un ami compatissant et l’étranger dont les gens se souviennent à la fin de leur journée difficile.

Zayda Slabbekoorn est rédactrice d’actualités et de divertissement chez YourTango qui se concentre sur la santé et le bien-être, la politique sociale et les histoires d’intérêt humain.