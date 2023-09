Le Conseil entame les négociations sur un plan de relance après les incendies | Actualités, Sports, Emplois

Un responsable syndical représentant de nombreux membres qui vivent et travaillent à Lahaina a déclaré : « Beaucoup d’entre eux veulent de l’espoir » et veulent recommencer la reconstruction à l’ouest de Maui, mais le style des anciennes structures qui abritaient autrefois de nombreuses familles pourrait poser un défi.

« Nous avons parlé à nos membres qui ont été touchés et cela a été dévastateur et beaucoup d’entre eux veulent de l’espoir », Stephen West, agent commercial de l’Union internationale des débardeurs et des entrepôts, a déclaré lundi à un comité du conseil du comté de Maui. « Ils veulent revenir, ils veulent entamer le processus de reconstruction. Ils veulent tout recommencer.

La section locale 142 de l’ILWU compte 2 700 membres qui travaillent à West Maui, dont 1 750 membres vivent à Lahaina.

Mais, dit West, « la partie la plus difficile » est que Lahaina avait d’anciennes structures en tant qu’ancienne ville de plantation, et certaines propriétés ne peuvent accueillir qu’une seule chambre. Il a déclaré que l’ordre d’urgence pourrait potentiellement permettre la reconstruction de structures non autorisées qui ont été perdues dans l’incendie.

« Je demanderai au conseil d’examiner attentivement cette question, car bon nombre de ces structures qui ont été perdues ne résisteraient pas au code actuel », » dit West. « Il faudra donc faire des concessions mutuelles pour voir si nous pouvons récupérer ces familles. »

Tamara Paltin, membre du conseil, qui occupe le siège de résidence à West Maui, a demandé si un ensemble de plans de logement pré-approuvés pourrait fonctionner dans cette situation, notant que d’autres membres du conseil s’inquiétaient du fait que les structures non autorisées ne pouvaient pas obtenir d’assurance.

« Je pense que nous devons examiner l’empreinte au sol d’un grand nombre de ces terrains et trouver un moyen d’y réinstaller des structures autorisées qui offriraient le même type de commodités qui existaient là-bas », » dit West.

Il a ajouté que le long de la rue Front, en direction de l’ancienne Chart House, « Il y avait un certain nombre d’unités dans lesquelles vivaient plusieurs, plusieurs, plusieurs familles et je pense qu’il va falloir s’y plonger très dur, beaucoup de compassion, parce que je suis vraiment tout à fait d’accord. »

West, qui a grandi à Wahikuli et s’est parfois montré ému en parlant, a également suggéré qu’il y ait un moratoire sur les locations de vacances temporaires et Airbnbs, affirmant qu’ils ont fait grimper les coûts de location, ce qui rend difficile pour les résidents locaux de trouver un logement.

West a témoigné devant le comité des relations gouvernementales, de l’éthique et de la transparence du conseil, qui s’est réuni dans la salle du conseil du bâtiment Kalana O Maui. C’était la première fois que la commission examinait la résolution visant à élaborer un plan global de rétablissement et de résilience en réponse aux incendies de forêt à Maui à Lahaina et Kula le 8 août.

Le comité se réunira à nouveau pour discuter du plan à 9 heures le 27 septembre au Westin Maui Resort and Spa à Kaanapali dans la salle de bal Honoapiilani.

La présidente du comité, Nohelani U’u-Hodgins, a déclaré que le comité souhaitait entendre tout le monde, mais en particulier les habitants de West Maui, sur leurs idées de rétablissement. Elle a également encouragé les témoignages écrits des personnes occupées ou qui ne se sentent pas à l’aise de témoigner devant le comité.

Les instructions de témoignage figurent à l’ordre du jour des réunions sur mauicounty.us/agendas.

U’u-Hodgins a déclaré que le comité prévoit de tenir plusieurs réunions pour recueillir des témoignages, puis envoyer les différentes questions aux comités appropriés du conseil.

Les résidents de l’ouest de Maui ont déclaré lundi qu’ils souhaitaient aider à rassembler ces idées. Cela inclut Juen-Lee Brown, qui vit à Mahinahina et dont les enfants ont fréquenté Lahainaluna. Son entreprise familiale a été touchée par l’incendie. Brown a dit qu’elle le ferait « j’adore m’impliquer » dans un groupe de travail si nécessaire pour aider les comités du conseil à recueillir des informations.

« Je crois que nous devons entrer directement dans la communauté et appeler des personnes disposées et capables de parler de ce que nous demandons, de ce dont nous avons besoin ensemble dans la communauté. » a-t-elle déclaré au comité.

« La communauté elle-même peut le faire, se rassembler et former un moyen de poser toutes les questions, couvrir tous les besoins de notre communauté du mieux que nous pouvons. Établissez un plan sur la façon de récupérer, de guérir », a déclaré Brown, qui a lancé l’association à but non lucratif Friends of LHS Music pour soutenir le département de musique de Lahainaluna.

Paltin a également partagé les réflexions sur le rétablissement qu’elle a entendues de la part de la communauté.

Certaines idées incluent le placement des câbles électriques sous terre et la création d’une zone conçue pour les maisons modulaires ou minuscules où des permis spéciaux pourraient être délivrés pour les maisons afin qu’elles puissent être assurées.

Paltin a déclaré que les résidents déplacés ne devraient pas être situés dans des zones sujettes aux incendies telles qu’Ukumehame, Olowalu et Launiupoko. Les emplacements préférés seraient à proximité et entre les casernes de pompiers de Lahaina et Napili à West Maui.

Elle a également déclaré que la communauté devra décider quels aspects historiques seront reflétés maintenant que la ville sera reconstruite, comme l’époque des plantations qui a influencé la ville.

Mais, a-t-elle ajouté, il convient également d’accorder une attention particulière à Moku’ula, autrefois résidence de la royauté hawaïenne, et à Mokuhinia, un étang de 17 acres alimenté par une source.

Des discussions ont également eu lieu sur la restauration des arbres ulu à Lahaina, où ils poussaient dans le passé.

Paltin a déclaré que d’autres problèmes soulevés par les membres de la communauté incluent le recul des expositions à l’élévation du niveau de la mer ainsi que l’augmentation du nombre de pistes cyclables et de voies vertes.

Le stationnement pour la réunion du 27 septembre sur le plan de rétablissement sera disponible au Whalers Village. Un transport en navette sera assuré entre le Westin et Aston Ka’anapali Shores, Honua Kai, Aston Ka’anapali Villas, Royal Lahaina, Ka’anapali Beach Resort, Whalers Village, Hyatt Regency et Lahaina Civic Center.

Pour plus d’informations sur les heures de prise en charge à chaque emplacement, contactez Roberts Hawaii au (808) 871-6226.

Pour plus d’informations sur la réunion, contactez le personnel du comité à [email protected] ou appelez le (808) 270-7838.

* La rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected].













