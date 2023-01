Le conseil en 4 points de Sudha Murty, récipiendaire du prix Padma, à son gendre Rishi Sunak

L’auteur Sudha Murty, qui a reçu le Padma Bhushan cette année, a partagé aujourd’hui quatre conseils avec son gendre, le Premier ministre britannique Rishi Sunak. “Les gens qui sont sous les feux de la rampe auront toujours des controverses”, a-t-elle déclaré, l’exhortant, ainsi que d’autres, à “avoir moralement et éthiquement raison et à travailler sincèrement”.

Parmi les premiers bailleurs de fonds de la société Infosys de son mari NR Narayana Murthy – elle lui a donné 10 000 roupies lors de la création de la société en 1981 – elle a également indiqué que la patience était une exigence absolue et la sagesse de connaître ses limites.

“Chacun a une capacité, mais aussi des limites”, a-t-elle déclaré à NDTV dans une interview quelques jours après avoir été choisie pour la troisième plus haute distinction civile de l’Inde.

Elle avait aussi des conseils de vie pour les femmes, en particulier pour celles qui doivent jongler entre vie personnelle et profession. “Je veux dire à toutes les femmes indiennes qu’une fois que les enfants arrivent, ils deviennent la priorité. Lorsque vous rejoignez (votre profession), vous ne rejoignez pas au même niveau. Mais rappelez-vous, l’âge n’est pas un obstacle. C’est votre passion qui vous amène au sommet et un bon système de soutien », a déclaré Mme Murty.

Elle a cité sa propre vie : « Quand j’ai pris un siège arrière dans ma carrière, je n’ai jamais pensé que cela [career in writing] serait possible… C’était difficile pour moi car j’étais un technocrate et j’aimais travailler dans une entreprise technique. Mais, au lieu de bercer, j’ai décidé de faire autre chose.”

Ingénieure à l’origine et experte en informatique, elle a écrit plus de 20 livres, dont certains ont inspiré des séries télévisées.

“J’ai une passion pour l’écriture, j’écrivais en kannada… Lorsque mon premier livre en anglais a été publié, cela a été un tournant dans ma vie car il pouvait alors être traduit dans toutes les langues indiennes… J’ai pu me réinventer », a-t-elle ajouté.

Elle a évoqué le fait d’être riche – Infosys est l’une des meilleures entreprises informatiques au monde – et a déclaré : “Le statut est une question d’état d’esprit… L’argent est très important dans la vie, car vous pouvez alors aider plus de gens. [But] qu’y a-t-il à montrer dans la richesse? Il y avait des gens riches avant moi, et [will be] après moi.”

En soutenant son mari avec Rs 10 000 de ses économies alors qu’il cherchait à créer une entreprise informatique à la fin des années 1970 et au début des années 1980, elle a déclaré: “Je le lui ai donné pour son rêve. Au cas où cela ne réussirait pas, nous aurions Je suis retourné chez moi, tout ce que je voulais, c’était une maison de deux chambres et un scooter.

Interrogée sur le fait d’être la «grand-mère préférée» de l’Inde, elle a déclaré: «J’ai grandi avec beaucoup de richesse culturelle. Aujourd’hui, il n’y a aucune possibilité de partager cette richesse avec la prochaine génération car les grands-parents ne vivent généralement pas avec les petits-enfants. pourquoi j’écris. Je plaisante en disant que maintenant je suis devenu le ‘Ajji’ de la nation. Les enfants viennent me voir dans les aéroports avec mon livre ‘Gopi’ sur mon chien et m’appellent ‘Gopi’s Ajji’.”

Lorsqu’on lui a demandé qui était le patron à la maison, elle a répondu : “Indépendamment de nos positions de pouvoir, nous sommes égaux. Dans les relations humaines, je suis le patron. J’ai beaucoup de patience. Dans les questions techniques, mon mari est le patron.”