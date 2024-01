Le conseil électoral de l’Illinois vote pour maintenir Donald Trump sur le bulletin de vote après une contestation d’éligibilité

Le Conseil des élections de l’État de l’Illinois a voté à l’unanimité mardi pour maintenir l’ancien président Donald Trump sur le bulletin de vote avant les élections primaires de l’État du 19 mars, rejetant la contestation selon laquelle il devrait être disqualifié en raison du 6 janvier.

Le conseil d’administration, composé de quatre démocrates et de quatre républicains, a entendu le cas concernant un pétition déposée par cinq électeurs plus tôt ce mois-ci, qui ont fait valoir que Trump n’était pas éligible pour figurer sur le bulletin de vote de l’État. Les pétitionnaires ont déclaré que Trump devrait être exclu du scrutin primaire de l’Illinois pour les élections du 19 mars parce qu’ils affirment qu’il a violé l’article 3 du 14e amendement en s’engageant dans l’insurrection dans ses efforts pour renverser les élections de 2020.

Le conseil d’administration s’est vu présenter diverses perspectives sur la manière dont il devrait agir.

Donald Trump à la Conférence d’action politique conservatrice à Oxon Hill, Maryland, le 4 mars 2023. Alex Brandon / Dossier AP

Après de brefs débats la semaine dernière, un conseiller-auditeur du conseil d’administration de l’Illinois a déclaré que ce devrait être aux tribunaux, plutôt qu’aux responsables électoraux, de décider de l’éligibilité de Trump en raison des questions constitutionnelles complexes impliquées. Mais le avis Clark Erickson, juge à la retraite et républicain, a conclu qu’une « prépondérance des preuves » présentées prouvait que Trump s’était engagé dans une insurrection et devrait être exclu du scrutin.

L’avocat général du conseil, quant à lui, a fait valoir que le conseil des élections avait la compétence pour trancher l’affaire et qu’il devrait décider que Trump devait rester sur le bulletin de vote.

Avant le vote du conseil d’administration mardi, l’avocat des opposants à la pétition, Matthew J. Piers, a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute en vertu de la loi » que « ce conseil a non seulement le pouvoir de statuer sur une objection, sur la base de la Constitution américaine. , mais vous avez en effet le devoir clair et obligatoire de le faire.”

“Il n’y a aucune limitation compliquée, controversée ou constitutionnelle à vos pouvoirs. Vous devez faire votre devoir en vertu du code électoral”, a déclaré Piers, qui a ajouté que Trump “a joué un rôle de premier plan dans l’organisation, la facilitation, le soutien, la direction et la protection d’un groupe armé conservateur”. et l’invasion violente, la saisie et la perturbation du Congrès des États-Unis le 6 janvier.

L’avocat de Trump, Adam P. Merrill, a déclaré que son client n’avait pas incité à l’insurrection et n’avait jamais préconisé la violence au Capitole américain.

“Nous exhortons le conseil d’administration à ne pas intervenir sur ce point”, a déclaré Merrill. “L’affaire du Colorado est maintenant devant la Cour suprême des États-Unis et, dans toutes ces circonstances, cela n’a aucun sens que le conseil d’administration se prononce et prive Trump de son pouvoir. et les électeurs de l’Illinois à l’accès au scrutin.

La Cour suprême doit entendre les plaidoiries le 8 février dans l’affaire du Colorado. La Cour suprême du Colorado a statué le 19 décembre que l’ancien président n’était pas éligible pour figurer sur les bulletins de vote des élections d’État en raison de l’article 3 du 14e amendement.