Le conseil électoral de l’Illinois examinera l’opportunité d’exclure Trump du scrutin suite à un amendement sur l’insurrection

CHICAGO (AP) — Le comité électoral de l’Illinois devrait examiner mardi s’il doit maintenir Donald Trump au scrutin primaire de l’État après Une recommendation qu’il soit démis de ses fonctions en raison de la disposition sur l’insurrection de la Constitution.

La réunion du Conseil électoral de l’État de l’Illinois, composé à parts égales de démocrates et de républicains, aura lieu un peu plus d’une semaine avant que la Cour suprême des États-Unis ne décide. entendre des arguments dans un cas similaire de Colorado. Le plus haut tribunal de cet État a jugé que le 14e amendement interdisait à l’ancien président républicain de participer au scrutin sur son rôle dans l’attaque du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Après de brefs débats la semaine dernière, un conseiller-auditeur du conseil d’administration de l’Illinois a déclaré que ce devrait être aux tribunaux, plutôt qu’aux responsables électoraux, de décider de l’éligibilité de Trump en raison des questions constitutionnelles complexes impliquées. Mais le avis Clark Erickson, juge à la retraite et républicain, a conclu qu’une « prépondérance des preuves » présentées prouvait que Trump s’était engagé dans une insurrection et devrait être exclu du scrutin.

La pétition était déposé par cinq électeurs qui a soutenu que Trump n’était pas éligible en vertu de la section 3 de la 14e amendementune disposition datant de la guerre civile qui interdit à toute personne ayant prêté serment de soutenir la Constitution puis « engagé dans une insurrection ou une rébellion » d’exercer ses fonctions.

La tentative de garder le nom de Trump hors du scrutin primaire du 19 mars dans l’Illinois en soulevant des questions constitutionnelles fédérales est similaire aux efforts déployés dans plusieurs autres États. Cette initiative a remporté des succès Colorado et en Maine, où le secrétaire d’État démocrate a également recommandé de retirer Trump du scrutin. Cette décision est en attente en attendant une éventuelle décision de la Cour suprême des États-Unis.

Free Speech for People, un groupe national de défense des droits de vote qui contribue à diriger les efforts de l’Illinois, a salué la recommandation comme étant « importante » et a fait valoir que la loi de l’Illinois permet au conseil d’administration de prendre la décision de vote.

“Nous espérons que le conseil d’administration et, en fin de compte, les tribunaux de l’Illinois confirmeront l’analyse réfléchie du juge Erickson sur les raisons pour lesquelles Trump est disqualifié de ses fonctions, mais – avec le plus grand respect – le corrigeront sur les raisons pour lesquelles la loi de l’Illinois autorise cette décision”, Ron Fein, directeur juridique du groupe. , a écrit dans un communiqué dimanche.

La campagne de Trump n’a pas renvoyé de messages sollicitant des commentaires.

Le conseil électoral de l’Illinois, composé de huit membres, est réparti à parts égales entre démocrates et républicains. Pour se ranger du côté des opposants et retirer le nom de Trump, une majorité doit voter pour. En cas d’égalité des voix 4 contre 4, l’effort échouera et le nom de Trump restera sur le bulletin de vote.

L’écrivain d’Associated Press Nicholas Riccardi à Denver a contribué à ce rapport.