Le conseil électoral de l’État de Géorgie approuve une règle exigeant le décompte manuel des bulletins de vote

ATLANTA — Le conseil électoral de l’État de Géorgie a voté vendredi en faveur d’une nouvelle règle qui oblige les agents électoraux à compter le nombre de bulletins de vote papier à la main une fois le vote terminé, un changement qui, selon les critiques, pourrait retarder la publication des résultats du soir des élections.

La décision du conseil va à l’encontre de l’avis du bureau du procureur général de l’État, du bureau du secrétaire d’État et d’une association de responsables électoraux du comté. Trois membres républicains du conseil d’administration Les membres du conseil d’administration, qui ont été salués par l’ancien président Donald Trump lors d’un rassemblement le mois dernier à Atlanta, ont voté pour approuver la mesure, tandis que le seul démocrate du conseil d’administration et le président non partisan ont voté pour la rejeter.

Le Conseil électoral de l’État s’est retrouvé embourbé dans la controverse ces derniers mois alors qu’il envisageait de nouvelles règles, dont beaucoup étaient proposées par des alliés de Trump. Les démocrates, les experts juridiques et les défenseurs de la démocratie ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que de nouvelles règles pourraient être utilisées par l’ancien président et ses partisans pour provoquer le chaos dans cet État crucial et saper la confiance du public dans les résultats s’il perd contre la vice-présidente démocrate Kamala Harris en novembre.

Dans une note envoyée jeudi aux membres du conseil électoral, le bureau du procureur général de l’État, Chris Carr, a déclaré qu’aucune disposition de la loi de l’État n’autorise le décompte manuel des bulletins de vote dans les bureaux de vote. La note indique que la règle n’est « liée à aucune loi » et qu’elle est « probablement le type précis de législation inadmissible que les agences ne peuvent pas appliquer ». Elle prévient que toute règle qui outrepasse l’autorité du conseil a peu de chances de survivre à une contestation judiciaire.

Deux règles adoptées le mois dernier par le conseil et relatives à la certification du décompte des votes ont déjà été contestées dans deux procès distincts, l’un intenté par les démocrates, l’autre par un groupe conservateur. Un juge a fixé au 1er octobre la date du procès concernant le procès intenté par les démocrates.

Le secrétaire d’État Brad Raffensperger le mois dernier a qualifié la règle du comptage manuel de « malavisée » affirmant que cela retarderait la publication des résultats des élections et introduirait des risques dans les procédures de chaîne de traçabilité.

La nouvelle règle exige que le nombre de bulletins de vote, et non le nombre de votes, soit compté dans chaque bureau de vote par trois agents électoraux distincts jusqu’à ce que les trois décomptes soient identiques. Si un scanner contient plus de 750 bulletins à la fin du vote, le responsable du bureau de vote peut décider de commencer le décompte le jour suivant.

Les électeurs géorgiens font leurs choix sur une machine à voter à écran tactile qui imprime un bulletin de vote papier comprenant une liste lisible par l’homme des choix de l’électeur ainsi qu’un code QR lu par un scanner pour compter les votes.

Les partisans de cette règle affirment qu’elle est nécessaire pour garantir que le nombre de bulletins papier corresponde aux résultats électroniques des scanners, des ordinateurs d’enregistrement et des machines à voter. Les trois employés devront compter les bulletins par piles de 50, et le responsable du bureau de vote devra expliquer et corriger, si possible, toute divergence, ainsi que les documenter.

Les résultats pourraient être retardés si les bureaux de vote décident d’attendre que le décompte des voix soit terminé avant d’envoyer les cartes mémoire qui enregistrent les votes dans les machines au lieu central de dépouillement.

Plusieurs responsables électoraux du comté qui se sont exprimés contre cette règle lors d’une période de commentaires publics précédant le vote ont averti qu’un décompte manuel pourrait retarder la publication des résultats le soir du scrutin. Ils craignent également d’imposer une charge supplémentaire aux agents électoraux qui ont déjà travaillé une longue journée.

Les dirigeants de l’Association géorgienne des responsables de l’inscription des électeurs et des élections ont exprimé des inquiétudes similaires à celles de Raffensperger dans une lettre adressée le mois dernier au Conseil électoral de l’État, avertissant que la règle finirait par saper la confiance dans le processus. Les membres de l’association à but non lucratif comprennent plus de 500 responsables et travailleurs électoraux dans tout l’État, selon l’organisation.

Janelle King, membre du conseil d’administration qui a travaillé avec l’auteur de la règle sur la formulation, a déclaré qu’elle n’était pas inquiète si les rapports de la nuit électorale étaient un peu ralentis au profit de l’assurance que le nombre de bulletins de vote est exact.

« Ce que je ne veux pas faire, c’est créer un précédent selon lequel nous privilégions la rapidité plutôt que la précision », a-t-elle déclaré alors que le conseil discutait de la proposition de règle, ajoutant qu’elle préférait attendre une heure de plus environ pour obtenir les résultats plutôt que d’entendre parler de poursuites judiciaires concernant des décomptes inexacts plus tard.

Le président du conseil d’administration, John Fervier, a averti que le conseil allait à l’encontre de l’avis de ses avocats et pourrait outrepasser son autorité.

« Ce conseil est un organe administratif. Ce n’est pas un organe législatif », a-t-il déclaré. « Si le pouvoir législatif l’avait voulu, il l’aurait inscrit dans la loi. »

D’autres États comptent déjà les bulletins de vote à la main à la fin du scrutin. L’Illinois le fait depuis des décennies « sans se plaindre de retards ou d’impact potentiel sur la sécurité des bulletins de vote », a déclaré Matt Dietrich, porte-parole du Conseil des élections de l’État de l’Illinois, dans un communiqué. « Cette méthode est conçue pour garantir l’intégrité et la confiance des électeurs et, de l’avis général, elle a fonctionné. »

Les directives de la Commission d’assistance électorale des États-Unis stipulent que « le nombre total de bulletins de vote déposés doit être en adéquation avec le nombre total d’électeurs traités dans chaque bureau de vote », mais elles ne prévoient pas de comptage manuel des bulletins à l’aide d’une tabulatrice.

Le conseil a également déposé jusqu’en 2025 une proposition de décompte similaire dans les bureaux de vote anticipés en personne. Le conseil a examiné 11 nouvelles règles vendredi, en adoptant quelques autres qui apportent principalement des changements mineurs et en déposant des règles plus complexes.

L’association des responsables électoraux avait exhorté le Conseil électoral de l’État dans une lettre mardi à ne pas envisager de nouvelles règles alors que le jour du scrutin est dans moins de 50 jours, que les bulletins de vote sont déjà en cours et que la formation des agents électoraux est bien avancée.

« Nous ne nous opposons pas aux règles parce que nous sommes paresseux ou parce qu’un agent ou une organisation politique le souhaite », peut-on lire dans la lettre. « Nous nous opposons aux règles parce qu’elles sont mal rédigées, inefficaces, qu’elles n’atteindraient pas les objectifs fixés ou qu’elles vont directement à l’encontre de la loi de l’État. »

___

Le journaliste de l’Associated Press Jeff Amy à Atlanta a contribué à ce reportage.