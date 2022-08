Le conseil écossais engage un homme comme officier de la dignité d’époque, suscitant des critiques

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’Écosse est entrée dans l’histoire cette semaine en devenant le premier pays à proposer gratuitement des serviettes hygiéniques, des tampons et d’autres produits menstruels à l’échelle nationale. Mais maintenant, il est déjà au centre de critiques féroces – après qu’une équipe de conseils locaux près de la capitale Édimbourg a embauché un homme en tant que tout premier «agent de dignité d’époque» de la région.

Les conseils et les collèges de la région de Tay Cities ont choisi Jason Grant – un ancien vendeur de tabac et entraîneur de fitness – pour sensibiliser à la nouvelle loi et promouvoir l’accès aux produits menstruels gratuits dans les écoles et dans les communautés. Les candidats doivent avoir “une expérience réussie de l’engagement et de l’autonomisation d’un large éventail de personnes… en particulier, les jeunes qui ont leurs règles”, le Description de l’emploi a dit.

L’embauche de Grant était en fait annoncé la semaine dernière – mais la tempête autour de sa nomination n’a commencé qu’après l’entrée en vigueur de la loi mardi, attirant l’attention du monde entier.

Avoir un homme comme officier de dignité d’époque, c’est “ridicule“, a déclaré la star mondiale du tennis Martina Navratilova sur Twitter.

chroniqueuse écossaise, Susan Dalgety, a dit: « Je me demande s’il a déjà vécu l’horreur d’une robe tachée de sang en public, ou la peur déchirante d’une période manquée ? Non, je ne le pensais pas.

Dans un entretien avec le journal local Courier plus tôt cette semaine, Grant a déclaré qu’il savait que son embauche ferait la une des journaux, mais qu’il voulait être considéré “comme un modèle masculin positif”.

“Pour moi, il s’agit de conduire la discussion dès le plus jeune âge afin que les garçons et les filles soient inclus et qu’il n’y ait pas moyen de le cacher car cela le maintient comme un sujet tabou”, a-t-il déclaré.

Le parlement écossais a approuvé une législation visant à rendre les produits menstruels gratuits et disponibles dans les espaces publics en 2020, en s’appuyant sur une politique existante qui offrait des serviettes et des tampons gratuits dans les écoles et les universités. La nouvelle loi élargira l’accès pour inclure des lieux tels que les clubs de jeunes, les pharmacies et les centres communautaires.

Les politiques font partie d’un mouvement mondial visant à éradiquer la “pauvreté menstruelle”, un terme utilisé pour décrire la “lutte que rencontrent de nombreuses femmes et filles à faible revenu lorsqu’elles essaient de s’offrir des produits menstruels”, selon le Fonds des Nations Unies pour la population.

« Le terme fait également référence à la vulnérabilité économique accrue à laquelle les femmes et les filles sont confrontées en raison du fardeau financier posé par les fournitures menstruelles. Ceux-ci incluent non seulement les serviettes hygiéniques et les tampons, mais aussi les coûts connexes tels que les analgésiques et les sous-vêtements », a déclaré l’agence des Nations Unies.

Une étude récente a révélé qu’une femme sur quatre inscrite dans des établissements d’enseignement écossais avait difficulté à accéder aux produits menstruels avant qu’ils ne soient libres.

Mardi, Ian Blackford, chef du Parti national écossais, a déclaré à Sky News qu’avoir une femme à la place de Grant serait “bien mieux”, ajoutant que la décision de rendre les produits menstruels gratuits est une politique dont tous les Écossais devraient être fiers.

Monica Lennon, membre du Parti travailliste chargé de mener la campagne de quatre ans sur l’équité menstruelle, a adopté un ton plus diplomatique, affirmant qu’« il y a un rôle pour les hommes à assumer des rôles de leadership et à contribuer à des conversations positives et respectueuses tout en veillant à ce que les voix des femmes, des filles et des personnes qui ont leurs règles ne sont jamais évincées », a déclaré le journal britannique Guardian. signalé.

“Je pense qu’être un homme m’aidera à briser les barrières, à réduire la stigmatisation et à encourager des discussions plus ouvertes”, Grant a dit dans un communiqué de presse annonçant sa nomination.