Le conseil du village d’Oswego devrait combler le poste vacant lors de la réunion de mardi – Shaw Local

Le président du village d’Oswego, Ryan Kauffman, a choisi Thomas Collins pour pourvoir un poste vacant au conseil d’administration du village après la démission le mois dernier de l’administrateur du village nouvellement élu, Luis Perez.

Le Conseil du village d’Oswego doit voter sur sa nomination lors de sa réunion de mardi. Perez a été élu au conseil du village en avril 2023 et son mandat expire en avril 2027. Il a précédemment siégé au conseil du village de 2015 à 2021.

« Tom apporte un amour d’Oswego à tout ce qu’il fait. » — Ryan Kauffman, président du village d’Oswego

« Tom vit à Oswego depuis 17 ans et a démontré son engagement envers notre communauté en servant d’administrateur pour le Grundy/Kendall Regional Board of Education et le conseil d’administration de son association de propriétaires, ainsi qu’en faisant du bénévolat auprès des Boy Scouts of America et de l’American Legion. Post 675 », a déclaré Kauffman dans un communiqué de presse du village. « Tom apporte un amour d’Oswego à tout ce qu’il fait. Son expérience professionnelle et ses compétences en gestion de projet en tant que leader des technologies de l’information apporteront une nouvelle perspective au conseil du village.

Après sa nomination, Collins servira jusqu’aux élections consolidées de 2025, date à laquelle un candidat sera élu pour servir les deux années restantes du mandat de Perez.

Perez a démissionné du conseil d’administration en mai pour poursuivre une opportunité d’emploi à l’extérieur de l’État.

« C’est avec une grande tristesse que je vous quitte », a déclaré Perez en annonçant sa démission lors de la réunion du conseil d’administration du village du 16 mai. « Je ne peux pas vous dire à quel point j’avais hâte d’apprendre de vous et de faire partie de ce groupe. Si vous ne l’avez pas remarqué, je l’aime ici. C’est très amusant dans ce siège et je ne le prends jamais pour acquis. Et ça va beaucoup me manquer. »