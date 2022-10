Le conseil du village d’Oswego autorise des frais de 5 $ pour le stationnement de nuit dans le parking du centre-ville – Shaw Local

Le conseil du village d’Oswego a approuvé des frais de 5 $ pour le stationnement de nuit dans le parking public construit dans le cadre de l’immeuble d’appartements The Reserve at Hudson Crossing au centre-ville du village.

Les résidents qui stationnent la nuit sur le parking de la structure de six étages à l’angle nord-est des rues Washington (Route 34) et Harrison devront payer via l’application Park Smarter, car aucune borne de paiement ne sera installée initialement.

La motion a été adoptée à l’unanimité sans discussion lors d’une réunion le 4 octobre dans le cadre de l’ordre du jour du conseil.

Les responsables ont d’abord discuté des frais potentiels lors d’une réunion du comité plénier le 23 août.

Joe Renzetti, directeur de la technologie du village, a déclaré au conseil que la recommandation du personnel du village était de mettre en œuvre une application mobile et deux bornes de paiement, une à chaque étage du parking, pour faciliter le paiement. Les bornes de paiement suggérées coûteront environ 9 500 $ chacune. .

Une majorité de syndics ont exprimé leur réticence à procéder à l’achat de bornes de paiement.

L’administrateur Kit Kuhrt a déclaré qu’il craignait que les bornes de paiement de 9 500 $ ne mettent beaucoup de temps à se payer.

Le président du village, Troy Parlier, a exprimé son soutien pour commencer avec seulement l’application et a suggéré que les bornes de paiement pourraient être mises en place en fonction des commentaires des résidents.

L’administrateur du village, Dan Di Santo, a déclaré que la décision s’appliquerait à la fois au parking public existant et à celui qui sera construit dans le cadre du deuxième bâtiment de Hudson Crossing de l’autre côté de Jackson Street.