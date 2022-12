Le conseil du village de Montgomery soutient le plan visant à augmenter les remboursements de la taxe de vente des propriétaires fonciers de 45 $ à 75 $ pour 2023 – Shaw Local

Les propriétaires d’immeubles résidentiels du village de Montgomery seront éligibles à un remboursement plus important de la taxe de vente du village au cours de la nouvelle année.

Depuis 2015, le village accorde chaque année des remises sur la taxe de vente de 45 $ aux résidents locaux qui remplissent des formulaires en ligne ou en personne à la mairie.

Lors d’une réunion lundi soir, le 12 décembre, une majorité de membres du conseil d’administration du village ont exprimé leur soutien à un plan visant à augmenter les remises à 75 $ pour l’année à venir.

Le village a établi le programme de remboursement pour inciter les électeurs du village à approuver un référendum créant une taxe de vente au détail de 1 % en 2014 pour financer le programme annuel d’entretien des rues et d’immobilisations du village. Le référendum a été adopté et le village a commencé à offrir les remises en 2015.

Au cours des sept dernières années, le coût pour le village du programme de remise a varié entre 68 000 $ et 116 000 $, selon une note du personnel du village.

Les membres du conseil d’administration ont noté lors de la réunion de lundi que le village a connu une augmentation significative des revenus de la taxe de vente au détail cette année, alors que les résidents locaux font face à la hausse des coûts due à l’inflation.

Dans un effort pour soulager les résidents, les membres du conseil ont exprimé leur soutien à une recommandation du président du village, Matt Brolley, d’augmenter le rabais de 45 $ à 75 $ pour l’année à venir.

Brolley a déclaré au conseil d’administration que le village disposait des fonds nécessaires pour couvrir l’augmentation pour 2023.

Se référant à l’augmentation, Brolley a déclaré: «Ce n’est pas pour toujours. Chaque année, nous devons l’examiner attentivement et voir quel est l’excédent.

Brolley a également demandé au personnel du village de rationaliser le processus de demande de remboursement, afin de le rendre plus simple et plus facile pour les résidents et le personnel du village.

Steve Jungermann, membre du conseil d’administration, a déclaré que l’augmentation du montant de la remise était depuis longtemps l’un de ses objectifs et a noté qu’il avait discuté de la possibilité d’une augmentation avec ses collègues du conseil d’administration avant la réunion de lundi.

Jungermann a déclaré qu’il soutiendrait l’augmentation des rabais à 90 $.

Le village n’a pas prélevé le montant maximum qu’il peut en vertu de la limitation de l’extension de l’impôt foncier (PTEL) ou de la loi sur le plafond fiscal, mais dispose toujours de fonds pour augmenter les remboursements qui, selon Jungermann, sont un crédit pour le personnel du village.

Tom Betsinger, membre du conseil d’administration, a proposé que le village augmente le rabais à 60 $ tout en demandant au personnel du village d’apporter des ajustements au processus de demande pour encourager davantage de résidents à participer.

“Le processus devrait prendre moins de temps sur le plan administratif pour le personnel”, a déclaré Betsinger.

Le membre du conseil Mike Bauman, cependant, a déclaré qu’il pensait que le village devrait maintenir le remboursement à 45 $, citant l’augmentation des coûts auxquels le village est confronté en matière d’infrastructure et de personnel.

“Nous avons des contrats (d’employés) à venir et je pense que nous envisageons des augmentations potentiellement sérieuses et nous voulons rester compétitifs”, a déclaré Bauman.

En continuant à offrir des remises à 45 $, Bauman a déclaré que le village serait toujours responsable envers les résidents locaux tout en permettant au village de couvrir les dépenses imprévues qui surgiraient.

Après discussion, Brolley a fait sa recommandation de fixer le rabais à 75 $ pour l’année à venir seulement et les membres du conseil ont accepté.

Theresa Sperling, membre du conseil d’administration, était absente de la réunion du conseil d’administration de lundi.