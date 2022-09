Le Conseil du travail de North Okanagan aime quatre candidats de Kelowna – Kelowna Capital News

Quatre candidats au conseil municipal de Kelowna figurent sur la liste d’approbation du North Okanagan Labour Council (NOLC).

Ce sont Davis Kyle, Gordon Lovegrove, Loyal Wooldridge et Mohini Singh. Kyle et Wooldridge ont également été approuvés par LiveableKelowna.

Un communiqué de presse de la NOLC indique qu’elle a recherché les meilleurs candidats pour les travailleurs ordinaires et les amis des syndicats et des syndicats organisés à soutenir.

Les candidats ont été évalués sur l’expérience passée, le bénévolat, l’histoire avec les syndicats, l’implication avec les organisations communautaires et sans but lucratif, l’évaluation des problèmes critiques et leur plate-forme.

Ils ont également été notés en fonction de leurs positions sur des sujets d’intérêt pour les travailleurs, notamment les salaires décents, l’équité salariale, l’abordabilité, le logement, l’environnement, la sous-traitance des services publics, les partenariats public-privé, les achats locaux, la création d’emplois, l’approvisionnement éthique et la vérité et Réconciliation.

Afin d’avoir été pris en considération pour l’approbation, les candidats devaient soumettre un dossier de candidature avant la date limite.

Si une personne en particulier n’a pas été sélectionnée, cela signifie soit qu’elle n’a pas demandé d’approbation, soit qu’elle n’a pas réussi le processus d’approbation.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalÉlection 2022KelownaÉlection municipale