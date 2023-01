Le conseil du Pérou votera pour autoriser les chiens à Baker Lake – Shaw Local

Après une deuxième discussion sur l’opportunité d’autoriser les chiens dans les parcs de la ville du Pérou, le conseil municipal du Pérou devrait décider dans deux semaines d’autoriser les chiens à Baker Lake uniquement.

Les échevins Jason Edgcomb et Bob Tieman ont lancé la discussion le 3 janvier après avoir reçu des communications de résidents qui souhaitent emmener leurs chiens dans les parcs de la ville. En tant que propriétaires de chiens eux-mêmes, ils ont déclaré qu’ils pensaient qu’il était juste d’ouvrir les parcs aux propriétaires de chiens responsables qui ramassent leurs animaux de compagnie et les tiennent en laisse.

“Je pense toujours personnellement que ce n’est pas négatif”, a déclaré Tieman. “Je pense qu’il y a une génération différente et un niveau de responsabilité différent des propriétaires d’animaux maintenant qu’il y a 30 ans.”

Après la discussion initiale, le greffier municipal Dave Bartley a déclaré avoir reçu un appel d’un résident qui était contre le fait de laisser les chiens entrer dans les parcs. Tieman a déclaré qu’il avait reçu des appels de six ou sept résidents en faveur de cela.

“Si nous devions adopter cela et que dans un an, nous découvrions … (sur) toutes sortes de problèmes, alors peut-être que nous y reviendrons et penserons à l’abroger”, a déclaré Tieman. “Mais je pense que nous devrions vraiment donner une chance aux propriétaires de chiens.”

L’échevin Jeff Ballard a déclaré qu’il ne voulait pas que les chiens soient autorisés dans tous les parcs. Il a dit que Baker Lake allait bien, mais qu’il ne voulait pas d’eux dans les parcs de Washington et Centennial, en particulier pendant les matchs de baseball.

L’échevin Mike Sapienza a déclaré qu’il était d’accord avec la suggestion de Tieman de l’essayer pendant un an et de l’abroger si cela ne fonctionne pas. Il a également dit qu’il était d’accord avec Ballard sur la limitation des chiens à Baker Lake uniquement.

« Je pense que nous devrions ouvrir Baker Lake, et c’est tout », a déclaré le maire Ken Kolowski. “La raison pour laquelle je veux que les gens aillent dans les autres parcs et en profitent. Si une maman ou un papa est assis sur le banc et que leur enfant court dans le parc, je ne veux pas qu’ils s’inquiètent pour un berger allemand assis sous l’abri.

Kolowski a dit qu’il craignait que les chiens ne soient laissés sans laisse et qu’un enfant ne soit blessé si les chiens sont autorisés dans tous les parcs. Il a dit qu’il soutenait l’idée de limiter les chiens à Baker Lake.

“Je pense que nous devrions leur donner une chance à Baker Lake en laisse et voir où cela mène”, a déclaré Kolowski.

Le directeur des travaux publics, Jeff King, a déclaré que la ville devra mettre en place une nouvelle signalisation dans le parc. Il prévoit également de mettre plusieurs stations de sacs pour chiens dans le parc pour que les propriétaires puissent récupérer leurs animaux de compagnie.

Une ordonnance autorisant les chiens à Baker Lake devrait être votée lors de la prochaine réunion du conseil à 19 h le lundi 30 janvier au 1901 Fourth St.