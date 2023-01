Le conseil du Pérou parle des frais de jeu potentiels, limitant les salons – Shaw Local

Le conseil municipal du Pérou a discuté d’éventuelles nouvelles réglementations sur les jeux de hasard lors de la réunion de mardi soir, y compris les frais potentiels et les exigences en matière de licences.

L’avocat d’entreprise Scott Schweickert a identifié deux préoccupations principales dont le conseil a discuté lorsque la conversation a commencé en mai. Premièrement, le conseil a exprimé son intérêt à augmenter les frais pour les licences et les terminaux de jeux vidéo et à limiter l’augmentation du nombre d’entreprises exploitant exclusivement des salons de jeux vidéo.

“C’est une préoccupation pour beaucoup de gens que nous ayons déjà tellement (de salons de jeux), je pense que beaucoup de nos citoyens n’en veulent pas plus”, a déclaré l’échevin Bob Tieman. “Je ne pense pas que quoi que ce soit (dans la nouvelle réglementation) soit déraisonnable, et j’aime que nous prenions au moins une mesure pour essayer de limiter la disponibilité. Il y a beaucoup d’endroits pour jouer, nous n’avons pas besoin d’avoir une saison ouverte.

L’ordonnance proposée exigerait que les nouveaux salons de jeux passent par un processus de demande tandis que les salons existants peuvent poursuivre leurs activités en tant qu’utilisation non conforme, a déclaré Schweickert. Le maire Ken Kolowski serait chargé d’examiner toutes les demandes avec le comité de zonage.

L’ordonnance établirait les exigences d’une demande de licence et les exigences des autres licences nécessaires. Les autres licences comprennent une licence d’établissement de jeux vidéo pour un restaurant ou un autre établissement, et une licence d’opérateur de terminal de jeux vidéo pour les opérations qui louent des machines de jeux aux entreprises de la ville.

L’ordonnance proposée comprendrait les frais annuels associés à chaque licence.

L’établissement de jeu vidéo paierait des frais de licence d’alcool de 500 $ et des frais de licence de 250 $. Il y aurait des frais de 250 $ par machine de jeu qui seraient divisés en deux avec l’opérateur du terminal, conformément à la loi sur les jeux de l’Illinois.

Les frais de licence annuels de l’opérateur de terminal seraient de 5 000 $ et permettent au titulaire de licence de fournir des terminaux de jeux vidéo à n’importe quel endroit de la ville. Le nombre maximal de terminaux autorisés serait de six par établissement.

De janvier à novembre 2022, 38 établissements au Pérou avec 206 machines ont généré un revenu net de 7 687 639 $, selon l’Illinois Gaming Board. La ville du Pérou a perçu une part de 379 382 $ de ce revenu net.

Les réglementations potentielles définissent également les salons de jeux vidéo et donnent au service de zonage des directives pour les classer. Par exemple, si la zone de jeu est plus grande que la zone de restauration ou la marchandise, il n’y a pas de cuisine à service complet, au moins 40 % des revenus sont collectés grâce au jeu et la taille globale est de 1 000 pieds carrés ou moins, il peut être désigné comme un salon de jeu.

Il y aurait des restrictions de localisation. Les nouveaux salons de jeu ne seraient pas autorisés à se trouver à moins de 2 000 pieds d’un autre salon et à moins de 300 pieds des écoles, des garderies, des parcs publics, des centres de loisirs et des lieux de culte religieux.

“Je pense que nous allons avoir un meilleur contrôle sur ces salons”, a déclaré Kolowski. « Vous n’allez pas en avoir un dans chaque pâté de maisons du centre-ville, occupant un espace de vente au détail précieux, c’est l’objectif principal. Je pense que ces frais sont vraiment raisonnables compte tenu de ce que les autres villes facturent également.

L’échevin Tom Payton a accepté, affirmant que les frais étaient justes et qu’il aimait les réglementations potentielles limitant les nouveaux salons.

Kolowski a déclaré qu’il souhaitait entendre les réflexions du public sur les règlements proposés et entendre les commentaires avant que le conseil vote sur la question dans deux semaines.

“Si quelqu’un est là-bas qui veut nous appeler et nous parler ou venir à la prochaine réunion du conseil, n’hésitez pas”, a déclaré Kolowski. “Nous apprécierions leur contribution.”

La prochaine réunion du conseil municipal du Pérou aura lieu à 19 heures le lundi 16 janvier au 1901 Fourth St.