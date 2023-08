Le maire du Pérou, Ken Kolowski, a déclaré au conseil municipal du Pérou le 14 août qu’il avait reçu des appels d’habitants s’enquérant de la « situation de mendicité » des chaînes de magasins de la ville, leur disant en outre que les citoyens étaient inquiets car il y avait des enfants sur les routes.

D’autres échevins péruviens sont intervenus, posant des questions au chef de la police péruvienne Sarah Raymond sur la réponse de la ville.

Raymond a déclaré au conseil que la mendicité est un droit protégé par la Constitution et que la police n’écrira pas de citations.

« Lorsque nous recevons des appels, nous sortons et nous nous assurons qu’ils ne sont pas sur les routes et que leurs enfants sont en sécurité, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose d’autre que cela », a-t-elle déclaré.

En janvier 2021, un tribunal fédéral de l’Illinois a jugé que la loi sur la mendicité de l’État était inconstitutionnelle, citant le premier amendement et affirmant qu’elle violait la liberté d’expression. La décision fait suite à une poursuite fédérale intentée par deux sans-abri à Downers Grove arguant que la loi interdisait la mendicité mais permettait aux piétons ayant obtenu un permis de se tenir dans les médianes pour recueillir des signatures politiques et des dons.

Raymond a déclaré que la police péruvienne offrait de l’aide et de l’assistance lorsqu’elle le pouvait, y compris l’accès à une fiducie qui peut fournir de l’argent pour les repas et un logement, entre autres nécessités.

« Nous avons des choses que nous pouvons leur donner quand nous les voyons », a déclaré Raymond. « Si un propriétaire d’entreprise ne veut pas d’eux sur sa propriété, il est libre de nous appeler. »

L’itinérance est un problème croissant dans la vallée de l’Illinois.

La directrice exécutive de l’action publique de la vallée de l’Illinois pour fournir un abri, Carol Alcorn, a déclaré que le refuge de nuit au Pérou a vu une augmentation du nombre de clients au cours des dernières années, passant de 371 à 492 de 2022 à 2023.

Après son ouverture le 8 août, le refuge a déjà servi 75 personnes.

Les raisons de l’itinérance sont multiples et le PADS a conservé un dossier détaillé répertoriant la santé mentale, les conflits familiaux, la perte d’emploi/de revenu suffisant et l’expulsion étant au premier plan des causes principales.

Alcorn a déclaré que les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale avaient « vraiment augmenté » après le COVID, affirmant que la pandémie avait « déclenché » les personnes bipolaires, anxieuses et dépressives et avait provoqué une performance professionnelle inhibée.

« Les communautés travaillent avec plus de diligence que par le passé pour fournir ce niveau de soins », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas une maladie qui se voit. »

L’échevin Mike Sapienza a demandé à Raymond quel pourcentage de ceux qui mendiaient au Pérou profitaient de l’aide offerte par le service de police.

« Généralement, la majorité d’entre eux le feront », a déclaré Raymond. « Ils vont demander les ressources. Beaucoup d’entre eux, surtout avec les enfants, traversent vraiment des moments difficiles.

Le sujet n’étant pas à l’ordre du jour, Raymond n’avait pas de données à fournir au conseil sur le nombre de personnes qui donnent suite aux ressources, affirmant qu’elle aurait besoin de temps pour le préparer. Le maire s’est excusé d’avoir lancé la conversation lors de la réunion.

Sapienza a déclaré qu’il serait « intéressant » de savoir combien de personnes suivent après avoir reçu de l’aide, car « s’ils ont besoin de quelque chose, ils le feraient, mais s’ils ne le faisaient pas, ils n’auraient probablement besoin de rien ».

Au cours de la discussion, Sapienza a déclaré avoir aidé deux ou trois personnes à mendier en pointant deux ou trois pancartes « demande d’aide ».

Alcorn a déclaré que le PADS a tendu la main à ceux qui mendient et a offert de l’aide, mais certaines personnes ne veulent pas respecter les règlements du refuge.

« L’un mendiait chez Walmart et je me suis arrêté et je lui ai personnellement parlé », a déclaré Alcorn. « C’était un ancien client. Il n’aimait pas vraiment la structure, il aime faire ce qu’il veut faire et s’il fait trop froid, il entrera.

L’échevin Rick O’Sadnick a demandé si le conseil pouvait envisager de mettre en place un panneau de signalisation indiquant «pour la sécurité routière, veuillez ne pas donner aux personnes sur la chaussée», similaire à ce qu’il a dit à la Nouvelle-Orléans.

« Parfois, il est difficile de dire non, c’est OK de dire non », a déclaré O’Sadnick. « Il existe d’autres programmes.

Raymond a déclaré que la ville ne pouvait pas mettre de panneaux sur une propriété privée et a déclaré: « Vous pouvez dire aux gens de ne pas donner toute la journée, mais quelqu’un va donner. »

Kolowski a déclaré que si le public voulait voir disparaître la mendicité, il devait cesser de leur donner de l’argent.

« Une fois qu’ils arrêtent et qu’ils ne leur donnent pas d’argent », a déclaré Kolowski. «Ils ne leur donnent pas de nickels, de dix sous et de quarts. Ils vont s’éloigner et ils vont passer à un autre arrêt.