Le conseil du Pérou et le maire ne sont pas d’accord sur la question de savoir si un avocat à temps plein apportera de la valeur à la ville – Shaw Local

Il existe des points de vue divergents sur la création d’un poste à temps plein pour le conseiller juridique d’entreprise du Pérou, Scott Schweickert, et sur la question de savoir si le déménagement permettra à la ville d’économiser de l’argent.

Après une analyse des factures juridiques passées, la différence de coût dans l’embauche de Schweickert à temps plein par rapport aux factures juridiques passées reste variable en fonction de la quantité de services juridiques et autres qu’il contribue.

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, les échevins ont voté pour embaucher Schweickert en tant que procureur municipal à temps plein pour un salaire annuel de 150 000 $. Le conseil a approuvé l’article 6-1, mais le maire Ken Kolowski a opposé son veto à la décision.

En embauchant Schweickert à un taux fixe et en ayant ses services à plein temps, la ville pourrait obtenir plus de valeur en lui faisant prendre plus d’articles, mais Kolowski a déclaré que les dépenses supplémentaires au-delà du salaire de Schweickert s’additionneraient pour être plus coûteuses.

Certains échevins et le maire n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si cela permettrait d’économiser de l’argent à la ville.

Les dépenses juridiques de la ville ont été variables au cours des six dernières années. À l’heure actuelle, Schweickert est payé 220 $ de l’heure par la ville en fonction du travail qu’on lui demande de faire, et la ville le facture en conséquence.

Les six dernières années de facturation sont les suivantes, selon les archives de la ville : 81 434 $ en 2017, 128 016 $ en 2018, 147 282 $ en 2019, 175 687 $ en 2020 et 149 324 $ en 2021. En août de cette année, la ville a été facturée 178 586 $ pour Schweickert. prestations de service.

Au-delà du salaire proposé de 150 000 $, la Ville anticipe des dépenses supplémentaires. Les dépenses comprennent un régime de retraite, une assurance maladie, dentaire et vie en plus des congés de maladie et des vacances payés, selon le contrat de travail proposé par Schweickert.

L’accord stipulait que la ville paierait également les dépenses professionnelles de Schweickert en tant qu’avocat, telles que les cotisations au barreau et à d’autres associations professionnelles et l’assurance contre la faute professionnelle, une éventuelle indemnité de départ et des fournitures de bureau, y compris un bureau, un ordinateur et tout logiciel juridique nécessaire.

Tous ces coûts sont variables.

Si Schweickert était embauché à temps plein, ce serait à un taux fixe et il abandonnerait sa pratique privée, ce qui lui permettrait de consacrer plus de temps et de travail à la ville. Schweickert a déclaré dans une interview lundi dernier que s’il était embauché, ses fonctions seraient également susceptibles d’étendre les fonctions de conseiller juridique et de développement économique.

L’offre, présentée par Schweickert, serait potentiellement une réduction de salaire pour lui car il perdrait ses clients dans son cabinet privé. Schweickert a dit qu’il a suggéré l’idée parce qu’il aime la ville, que le travail est gratifiant et qu’il veut être plus impliqué dans le progrès de la ville.

Kolowski a déclaré qu’il pensait que les coûts supplémentaires de l’assurance, des vacances payées, des frais de licence, entre autres dépenses possibles, finiraient par coûter plus d’argent à la ville. Dans une interview lundi dernier, Kolowski a déclaré qu’il ne doutait pas des capacités ou des talents de Schweickert, mais qu’il s’agissait plutôt de dépenses supplémentaires de la ville alors qu’il pensait que le système en place fonctionnait.

Kolowski présentera sa déclaration pour opposer son veto à la décision du conseil lors de sa réunion de 19 heures le lundi 26 septembre au 1901 Fourth St. Le conseil peut annuler le veto avec un vote à la majorité qualifiée le lundi 10 octobre.