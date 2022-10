Le conseil du Pérou engage un avocat à temps plein avec un vote à la majorité qualifiée pour annuler le veto du maire – Shaw Local

Après qu’un premier vote d’approbation a été rejeté par un veto du maire, le conseil municipal du Pérou a voté 6 contre 2 dans une décision finale lundi pour embaucher l’actuel conseiller juridique d’entreprise Scott Schweickert en tant qu’employé à temps plein de la ville.

La décision d’embaucher Schweickert en tant qu’avocat à temps plein a fait l’objet d’une conversation au cours des deux derniers mois et aux yeux du public au cours des six dernières semaines. Le maire et certains échevins n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si l’embauche de Schweickert à plein temps finirait par coûter ou économiser de l’argent à la ville.

Le 12 septembre, le Conseil a voté 7 contre 1 pour approuver la position de Schweickert et le maire Ken Kolowski a opposé son veto à la décision. Kolowski a présenté sa déclaration de veto lors de la réunion suivante le 27 septembre et lundi, le conseil a eu la possibilité de passer outre son veto et l’a fait avec une super majorité de 6-2.

L’échevin Bob Tieman a voté en faveur de l’embauche de Schweickert et a déclaré lors de la réunion du 27 septembre qu’il y avait une valeur potentielle à Schweickert car il pourrait assumer des fonctions de développement économique pour la ville en tant qu’employé à temps plein.

L’échevin Jim Lukosus a également voté oui lors des deux votes, affirmant que le 27 septembre, les économies de coûts entrent également en jeu lorsque l’on considère la quantité de travail à faire pour réécrire les ordonnances en plus du conseiller juridique, notant que l’embauche de Schweickert à temps plein réduirait longtemps- les coûts à terme de ces emplois.

Kolowski a opposé son veto au vote initial, citant des centaines de milliers de dollars de salaire supplémentaire, de coûts des avantages sociaux et d’autres frais, une masse salariale déjà en difficulté et un manque de négociation par la ville sur l’accord des employés. Kolowski a spécifiquement mentionné l’indemnité de départ de 20 semaines indiquée dans l’accord de Schweickert, estimée à 60 000 $, ce qui est une condition spéciale incompatible avec les autres services de la ville.

La seule dissidence lors du premier vote était l’échevin Aaron Buffo. Il a été rejoint par l’échevin Jason Edgcomb lors du deuxième vote.

“J’ai fait connaître mes objections, elles n’ont pas changé”, a déclaré Buffo lundi. Sa principale objection est l’indemnité de départ de 60 000 $ sur 20 semaines incluse dans l’accord des employés de Schweickert. Il a également déclaré que la ville n’acceptait pas d’autres candidats.

Une autre objection de Buffo est que la proposition de Schweickert a été examinée il y a trois ans et que les échevins ont voté contre son embauche à temps plein. Buffo a demandé aux échevins ce qui avait changé et beaucoup ont dit qu’ils pouvaient se porter garant de son caractère et de ses capacités plus qu’ils ne le pouvaient dans le passé, ce qui, selon Buffo, n’était pas suffisant pour qu’il vote oui.

Edgcomb a été le seul conseiller municipal à modifier son vote, affirmant qu’il ne doutait pas de la capacité de Schweickert mais qu’il respectait finalement le veto du maire.

“M. Schweickert peut faire le travail, je pense qu’il le fait très bien », a déclaré Edgcomb. “Mais je ne vois pas comment nous pouvons forcer (Schweickert) en tant qu’employé sur le maire si ce n’est pas ce que le maire souhaite.”

Le contrat de travail entre Schweickert et la ville stipule qu’il serait embauché à temps plein et abandonnerait sa pratique privée en échange d’un salaire de 150 000 $, ainsi que d’avantages sociaux, de vacances payées et d’une indemnité de départ de 20 semaines. La ville couvrira également les cotisations au barreau et à d’autres associations professionnelles, l’assurance contre la faute professionnelle, les fournitures de bureau, un ordinateur, un logiciel juridique, entre autres coûts.

“Je n’ai jamais contesté ses talents ou ses capacités”, a déclaré Kolowski lundi. “Ce qui a vraiment gagné ce soir, c’est la démocratie. Ce n’est pas une seule personne qui prend une décision, et nous sommes censés être en désaccord dans un gouvernement sain. Il était génial pour la ville, il est génial pour la ville et il le sera encore plus pour la ville.