Une ordonnance proposant des réglementations plus strictes sur les food trucks au Pérou a été déposée pour discussion future lors de la réunion du conseil municipal de lundi.

L’échevin Jason Edgcomb a suggéré au conseil de tenir le vote sur la nouvelle ordonnance potentielle. Il a dit qu’il voulait plus de temps pour l’examiner et explorer les options. L’échevin Aaron Buffo a appuyé la motion d’Edgcomb.

“Je veux l’examiner plus en détail et m’assurer que nous prenons une décision prudente avec les food trucks, en particulier parce qu’ils deviennent de plus en plus populaires”, a déclaré Buffo.

Edgcomb a déclaré qu’il souhaitait explorer les parcs locaux comme une opportunité pour les camions de faire des affaires et qu’il souhaitait passer par l’ordonnance et avoir une discussion approfondie avant d’agir. L’échevin Tom Payton, a accepté, citant les mesures prises par Princeton pour faire des parcs un endroit où les food trucks peuvent faire des affaires.

Le Conseil a discuté de la nouvelle réglementation sur les camions de restauration lors de la réunion précédente après avoir entendu une plainte concernant un camion de restauration stationnant trop près d’un restaurant établi.

Le règlement proposé sur les camions de restauration, tel qu’il se lit actuellement, exigerait que tous les camions de restauration passent par un processus de demande de permis auprès de la ville afin de faire des affaires, ainsi que des frais annuels de 200 $. Il faudrait également que les food trucks obtiennent des permis d’événements spéciaux pour toute entreprise dans des endroits habituellement interdits aux food trucks de faire des affaires en vertu de la nouvelle ordonnance.

Le règlement limiterait les endroits où les camions de restauration peuvent se garer, y compris en interdisant à un camion de restauration de se garer à moins de 300 pieds d’un restaurant de brique et de mortier, à moins que le restaurant ne donne son consentement écrit que le vendeur de nourriture est approuvé par l’établissement pour être là. Les food trucks ne pourraient pas se garer sur une propriété publique ou privée de la ville sans permis et auraient besoin du consentement écrit du propriétaire pour se garer sur une propriété privée.

Le maire Ken Kolowski s’est dit surpris que le Conseil ait décidé de déposer le vote. “Je ne suis pas contre les food trucks, j’aime la compétition et j’aime la variété”, a déclaré Kolowski. “Mais nous voulons aussi que ce soit juste pour nos gens de brique et de mortier.”

Le Conseil peut voter ou discuter plus avant des modifications du règlement proposé sur les camions de restauration lors de la prochaine réunion à 19 heures le lundi 26 septembre au 1901 Fourth Street au Pérou.