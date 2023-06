Le conseil du Pérou approuve l’ordonnance sur les locations à court terme, selon le maire « protège les citoyens » – Shaw Local

Les locations à court terme et les chambres d’hôtes peuvent désormais être autorisées au Pérou à condition qu’elles soient approuvées au cas par cas par le biais d’un permis d’utilisation spéciale.

Plus d’un mois de discussions s’était écoulé depuis que le conseil municipal du Pérou avait reçu une demande de permis d’utilisation spéciale pour une location à court terme au 4 Center Place par Francisco Sandoval, provoquant des semaines de discussions entre les responsables municipaux et les résidents.

L’avocat d’entreprise Scott Schweickert a fourni au conseil un projet d’ordonnance concernant les locations à court terme et les établissements de chambres d’hôtes qui a été approuvé lundi.

«Nous avons ralenti cela il y a six semaines. Maintenant, nous avons des règles, des règlements, c’est juste pour les gens qui veulent faire ça, mais c’est aussi juste pour les résidents qui y vivent », a déclaré Schweickert. « Ils seront prévenus, un panneau métallique sera mis dans la cour. »

L’ordonnance identifie la location à court terme comme « un logement proposé à la location à des invités pour une période de moins de 30 jours consécutifs ». Les locations à court terme les plus courantes incluent Airbnb et Vrbo.

Je pense que ce sera juste et bon. Ce sera probablement une chose vivante et nous nous ajusterons au fur et à mesure. Mais je pense que cela protège les citoyens du Pérou et c’est important. — Le maire du Pérou, Ken Kolowski

L’ordonnance énonce de nombreuses exigences pour qu’un exploitant obtienne une licence pour exploiter une location à court terme ou une chambre d’hôtes, y compris des frais de demande de 250 $, un dépôt de 50 $ pour un panneau de pelouse pour avis d’audience publique et au moins 500 000 $ de responsabilité. assurance via un prestataire ou une plateforme d’hébergement.

Après qu’un opérateur ait soumis une demande à la ville, il sera renvoyé à la Commission d’urbanisme et de zonage de la ville, et une date d’audience publique sera fixée, selon le projet d’ordonnance. Une fois l’audience publique fixée, la ville enverra un avis par la poste aux propriétés situées à moins de 200 pieds de la propriété en question.

Si la demande est approuvée, l’exploitant devra payer des frais d’inspection de 150 $ chaque année avant le renouvellement de la licence.

Le maire du Pérou, Ken Kolowski, a déclaré que si la ville est informée de tout problème, elle a mis en place un système de grève qui lui permettra de retirer la licence.

« C’est pourquoi nous avons pris notre temps avec cela, au cas où nous recevions des appels téléphoniques. Ils obtiendront une grève ou seront retirés instantanément », a-t-il déclaré.

Schweickert a déclaré que la ville percevrait une taxe d’occupation sur les locations à court terme et les chambres d’hôtes. Ils obligeront les établissements à utiliser un site d’hébergement, comme Airbnb ou Vrbo.

« Tous ces sites Web ont créé un rapport de transaction hôte dans lequel vous vérifiez toutes vos réservations, ainsi que vos revenus et tout ce que vous obtenez via le site Web », a déclaré Schweickert. « Et ensuite, vous devez produire des déclarations de revenus mensuelles comme le font nos hôtels et payer la taxe appropriée en fonction de leurs transactions brutes. »

Le permis d’utilisation spéciale de Sandoval a été approuvé à l’unanimité pour sa prochaine phase. L’échevin Tom Payton n’était pas présent lors du vote. Kolowski a déclaré que Sandoval doit encore passer par la Commission de planification et de zonage pour revenir au conseil, puis au processus d’inspection avant de fonctionner.

L’ordonnance modifiant le code des ordonnances du Pérou pour prévoir l’octroi de licences et la réglementation des établissements de chambres d’hôtes et des locations à court terme et une ordonnance approuvant un amendement de texte à l’ordonnance de zonage de la ville relative à l’utilisation spéciale des établissements de chambres d’hôtes et des locations à court terme dans certains districts de zonage ont été approuvés 7-0.

« Je suis content que nous ayons pris notre temps avec ça. J’apprécie les efforts et le travail que l’avocat Schweickert a consacrés à cela », a déclaré Kolowski. «Je pense que cela va être juste et bon. Ce sera probablement une chose vivante et nous nous ajusterons au fur et à mesure. Mais je pense que cela protège les citoyens du Pérou et c’est important.