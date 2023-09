Le conseil du Nil approuve le pacte d’annexion | Actualités, Sports, Emplois

NILES — Le conseil municipal a approuvé lundi un accord avec les cantons de Howland et de Vienne sur le projet d’annexion de 31 acres à l’intersection de Stillwagon Road et de Niles Vienna Road dans Niles.

Au début de la réunion, le conseil a voté pour entrer en séance exécutive pour discussion. Après son retour, l’accord a été approuvé par 7 voix contre 0.

« Ce n’est pas un accord unilatéral » Doug Sollitto, conseiller général, a déclaré. « Nous n’allons pas forcer l’annexion, mais Howland ne résistera pas si un citoyen souhaite également annexer. Je pense que c’est la partie importante de tout le plan.

Selon une déclaration commune publiée vendredi par les parties, les townships ne s’opposeront pas à l’annexion imminente de 31 acres, et la ville conviendra que les propriétés de Vienne et de Howland qui reçoivent les services publics de Niles ne seront pas tenues d’être annexées à la ville ou d’y entrer. dans un accord d’incitation au développement afin de continuer à recevoir les services publics de la ville.

Les responsables ont déclaré que Niles desservirait les clients des services publics existants dans les townships qui souhaitent recevoir un nouveau service public de la ville et examinerait le processus de traitement des futures demandes d’annexion à la ville.

L’entente est d’une durée de 20 ans, avec des renouvellements automatiques à intervalles de cinq ans, à moins que la ville et les cantons ne conviennent tous de mettre fin à l’entente.

« Nous allons laisser le choix aux citoyens… s’ils veulent entrer, ils ne seront pas combattus et nous n’allons pas les forcer à entrer », dit Sollitto.

Sur les sept parcelles de propriété discutées, une parcelle appartient à Jeffrey et Mary Ann Heston, et six appartiennent à Bagnoli Irpino LLC, qui appartient au capitaine de police de Niles, James Villecco, selon des documents du secrétaire d’État de l’Ohio. Sur les 31,3 acres en question, 11,2 se trouvent à Vienne et 20,1 à Howland.

Les sept parcelles en question se trouvent à proximité d’un lotissement de Niles, à côté de Niles Vienna Road. Si elles étaient annexées à la ville, les limites de la ville de Niles atteindraient la route 11.

Le directeur juridique, Phil Zuzolo, a déclaré que l’accord placerait, dans la plupart des cas, la décision d’annexer ou non la ville entre les mains des habitants en question.

« Pour la plupart des annexions, les désirs du propriétaire l’emporteront. » dit Zuzolo.

Suite à la décision du conseil de Niles, les administrateurs de Howland ont une réunion spéciale à 18 heures mercredi pour discuter de l’accord et les administrateurs de Vienne se réuniront à 19 heures lundi.

Les responsables ont déclaré que la feuille de conditions est disponible pour examen public sur le site Web de la ville de Niles à l’adresse www.cityofniles.com sous les communiqués de presse et sur le site Web de Howland à l’adresse HowlandTownship.org.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception