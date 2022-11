Le conseil du Kansas recommande de mettre fin aux mascottes amérindiennes

Le Conseil de l’éducation de l’État du Kansas a recommandé jeudi que les districts scolaires publics de l’État éliminent les mascottes et les marques amérindiennes afin de réduire leurs effets nocifs sur les élèves.

Le conseil a approuvé une motion faisant une “forte recommandation” que les écoles non tribales publiques de la maternelle à la 12e année du Kansas retirent les mascottes et les marques sur le thème des Amérindiens dès que possible, mais au plus tard dans les trois à cinq prochaines années.

Les partisans ont souligné que l’action du conseil n’était qu’une recommandation et que la décision finale sur les mascottes était laissée aux conseils scolaires locaux, ajoutant que la décision n’aurait pas d’incidence sur l’accréditation des districts. Ils ont déclaré que le vote correspond aux politiques du conseil visant à décourager l’intimidation et à encourager l’équité, l’inclusion et la justice pour tous les élèves.

L’intention de la motion, ont déclaré les partisans, était de susciter des discussions sur les aspects racistes des mascottes et leur impact négatif sur les étudiants amérindiens.

Melanie Haas, membre du conseil d’administration, a déclaré que la motion jette les bases de ces conversations.

“Il y a des districts qui n’ont pas ces conversations, ou qui ont du mal avec ces discussions”, a déclaré Haas. “Donc, lorsque nous assumons un rôle de leadership au niveau de l’État et disons que c’est quelque chose que vous devriez examiner, je pense que c’est un message vraiment important dont certains de ces districts ont besoin.”

Michelle Dombrosky, le seul membre du conseil à s’opposer à la motion, a déclaré que ce n’était pas un problème de conseil d’État. Elle a suggéré que les partisans devraient travailler pour établir des relations avec les conseils locaux et les clients des écoles afin de promouvoir l’éducation sur les mascottes et l’image de marque, ce qui pourrait prendre plusieurs années.

Le vote est intervenu après un rapport d’un groupe consultatif qui comprenait des représentants des quatre tribus reconnues par le gouvernement fédéral au Kansas – les Kickapoo, Sac & Fox, Iowa et Prairie Band Potawatomi.

Le rapport indique que plus de 10 000 élèves amérindiens/autochtones de l’Alaska fréquentent les écoles publiques du Kansas. Des études ont montré que les connotations racistes des mascottes amérindiennes nuisent à l’estime de soi des étudiants et limitent la façon dont ils voient leur avenir, selon le rapport.

“Ces pratiques enseignent des stéréotypes bornés qui représentent les Amérindiens comme des peuples exotiques et guerriers qui sont coincés dans le passé, ce qui rend difficile pour les gens de comprendre comment les Amérindiens existent de manière contemporaine”, indique le rapport.

Un nombre exact d’écoles du Kansas qui ont des mascottes amérindiennes n’a pas été fourni. The Indian Leader, un journal de la Haskell Indian Nations University à Lawrence, a rapporté en 2020 qu’environ 33 écoles du Kansas avaient des mascottes, telles que des Indiens, des Chieftans et des Braves.

Ce nombre a diminué car certains districts, dont Atchison, Shawnee Mission et Wichita, ont abandonné les mascottes amérindiennes ces dernières années.

Le rapport de ce groupe consultatif recommandait également que les politiques éducatives des États et des districts locaux soient examinées afin de déterminer comment l’utilisation de mascottes et de marques sur le thème des Indiens d’Amérique entre en conflit avec l’apprentissage et le bien-être des élèves, y compris dans les écoles qui n’ont pas de telles mascottes.

Le groupe a également suggéré qu’un réseau de soutien soit créé pour aider les écoles à s’éloigner des mascottes et à explorer les possibilités de financement pour aider à payer le coût de l’adoption de nouvelles mascottes et d’une nouvelle image de marque.

Alex Red Corn, professeur adjoint de leadership pédagogique à la Kansas State University et membre du conseil consultatif, a reconnu que les efforts déployés par d’autres entités, telles que la NCAA, pour adopter des recommandations similaires ont donné des résultats mitigés.

Mais il a dit que de telles motions peuvent lancer des discussions qui sont productives au fil du temps.

“C’est le début du dialogue où les gens commencent à en apprendre davantage sur ces choses”, a déclaré Red Corn. “Une fois que les gens commencent à apprendre et à décoller les étiquettes, c’est là que le changement réel commence à se produire.”

Margaret Stafford, Associated Press