Le conseil du Dr Dre pour l’émission de mi-temps du Super Bowl de Rihanna : “C’est une pression extrême”

Le Dr Dre avait quelques conseils pour Rihanna, la prochaine interprète du spectacle de mi-temps du Super Bowl de la NFL.

Dre, qui s’est produit lors de l’émission de mi-temps du Super Bowl LVI, a admis qu’il était un “super fan” du musicien lors d’une interview dimanche avec Apple Music 1.

“Laisse-moi te dire quelque chose, mec. En fait, je viens d’apprendre que Rihanna va le faire, et je suis un super fan de Rihanna”, a déclaré le rappeur à Ebro Darden. “J’ai hâte de voir ce qu’elle va faire.”

Il a ajouté: “Je l’aime juste et ce qu’elle fait, et elle descend, et comment elle aborde son art et l’ensemble des neuf. C’est fantastique. Elle a l’opportunité de vraiment nous époustoufler. Je sais que nous plaçons la barre extrêmement haute .”

RIHANNA A CONFIRMÉ LE SPECTACLE DU SUPER BOWL LVII DE LA NFL 2023 À LA MI-TEMPS AU STATE FARM STADIUM

Dre a joué avec Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Kendrick Lamar pour le spectacle de l’année dernière. 50 Cent et Anderson .Paak ont ​​également fait des performances invitées. Le rappeur a affirmé qu’avoir une émission réussie nécessite les “bonnes personnes”.

“Mettez les bonnes personnes autour de vous et amusez-vous”, a-t-il déclaré. “C’est essentiellement ce dont il s’agit, s’assurer que vous avez les bonnes personnes créatives autour de vous. Elle voudra peut-être se renseigner sur certaines des personnes que nous avons utilisées pour faire notre émission.”

Le Dr Dre a révélé que la performance à la mi-temps du Super Bowl 2021 l’avait rendu “extrêmement nerveux”.

“Je ne sais pas si j’ai déjà été aussi nerveux auparavant”, a-t-il admis. “En plus de cela, je ne sais pas si j’ai déjà attendu un lundi matin avec plus d’impatience. avoir les bonnes personnes autour de vous. Toutes ces personnes ont traversé pour moi, et tout le monde était extrêmement enthousiaste à propos de l’émission. Nous avons passé un bon moment, même si c’est beaucoup de choses et beaucoup de gens sur lesquels vous devez compter. Je parle d’au moins 3 000 personnes sur lesquelles vous devez compter pour réussir cette émission pendant 13 minutes.”

“C’est donc une pression extrême, mais c’est amusant en même temps”, a poursuivi le Dr Dre. “Quand c’est fait, c’est comme la chair de poule, mon frère. J’en ai eu la chair de poule, surtout à cause de la réaction que nous avons eue du spectacle, et surtout de pouvoir faire le spectacle avec tous mes amis.”

Rihanna, qui n’a pas sorti d’album depuis 2016, a été annoncée comme la tête d’affiche du grand événement de la NFL dimanche. Quelques jours auparavant, la NFL avait annoncé qu’Apple Music serait le sponsor de l’émission de mi-temps du Super Bowl LVII.

Pepsi avait déjà parrainé l’émission au cours des 10 dernières années.