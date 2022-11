Le conseil du comté de Willl doit changer après les élections de mardi – Shaw Local

Les résidents du comté auront-ils de bonnes chances d’avoir une nouvelle représentation au conseil du comté après les élections de mardi.

Huit titulaires du conseil de 22 membres ne sont pas sur le bulletin de vote. Et les cartes des circonscriptions ont été redessinées, ce qui signifie que certains électeurs se retrouveront dans une nouvelle circonscription où même les titulaires sont différents.

Le département est divisé en 11 districts. Chaque district a deux membres du conseil qui représentent directement les résidents de ces zones sur les questions du comté.

Les huit titulaires quittant le conseil sont un grand nombre, a déclaré Don Gould, membre du conseil du comté, R-Shorewood, qui représente l’actuel district 6.

Gould, qui siège au conseil du comté depuis 20 ans, est l’un des titulaires qui a décidé de ne pas se représenter.

“Pour moi, c’est juste une question de longévité”, a déclaré Gould, ajoutant que d’autres partaient pour la même raison. “J’ai l’impression d’avoir pu faire les choses que je voulais faire.”

Les membres du conseil de comté représentent les résidents des municipalités et des zones non constituées en municipalités. Ce sont les résidents des zones non constituées en société avec lesquels ils ont tendance à avoir le plus de contacts, généralement sur des questions d’utilisation des terres, a déclaré Gould.

“Les gens sont très protecteurs des droits de propriété et ne veulent pas que le comté interfère avec leurs droits de propriété”, a-t-il déclaré.

Les taxes du comté s’appliquent à tout le monde, et Gould a déclaré qu’il entend généralement les résidents de Shorewood parler de questions fiscales.

Les électeurs trouveront jusqu’à quatre candidats sur le bulletin de vote de leur circonscription – deux démocrates et deux républicains. Ils en choisissent deux, ce qui signifie qu’il existe des possibilités de vote bipartite.

Six des districts ont quatre candidats. Quatre ont trois candidats. Un district de Joliet n’a que deux candidats.

• Arrondissement 1 s’étend de l’extrême ouest de Joliet à travers Shorewood et jusqu’à la limite sud du comté. Les candidats sont Katie Deane-Schlottman (républicaine), Jerry Bene (républicain) et le titulaire Joe Van Duyne (démocrate).

• Arrondissement 2 s’étend de New Lenox à la frontière de l’Indiana à l’extrémité est du comté. Les candidats sont le titulaire Frankie Pretzel (républicain), le titulaire Judy Ogalla (républicain) et Bob Howard (démocrate).

• Arrondissement 3 est à l’extrémité est du comté. Les candidats sont Daniel J. Butler (républicain), George Machias (républicain), la titulaire Sherry Newquist (démocrate) et Michael Flanagan (démocrate).

• Arrondissement 4 comprend le canton d’Homer. Les candidats sont Stephen J. Balich (républicain), James M. Richmond (républicain) et Sheri Boniecki-Cooling (démocrate).

• Arrondissement 5 comprend Lockport et Crest Hill. Les candidats sont Annette Parker (républicaine), Philip Juarez (républicaine), Sherry Williams (démocrate) et Scott Pointon (démocrate).

• Arrondissement 6 est centré sur le côté est de Joliet. Les candidates sortantes sont Denise Winfrey (démocrate) et Janet Diaz (démocrate).

• Arrondissement 7 couvre une grande partie du côté ouest de Joliet et comprend des parties de Plainfield et Shorewood. Les candidats sont Vince Logan (républicain), Glenda Wright-McCullum (républicaine), Natalie Coleman (démocrate) et Brian Bessler (démocrate).

• Arrondissement 8 comprend les zones Plainfied et Shorewood. Les candidats sont Mark V. Revis (républicain), Nicky Giannisi (républicain) et Mica Freeman (démocrate).

• District 9 comprend Romeoville, Bolingbrook et une section d’Aurora qui se trouve dans le comté de Will. Les candidats sont la titulaire Raquel M. Mitchell (républicaine), Destinee Ortiz (démocrate) et la titulaire Margaret Tyson (démocrate).

• Arrondissement 10 est dans le coin nord-ouest du comté et comprend des parties de Plainfield et Naperville. Les candidats sont la sortante Julia Berkowicz (républicaine), Vasavi Chakka (républicain), la sortante Meta Mueller (démocrate) et Khadija « DJ » Sufi (démocrate).

• Arrondissement 11 est centré à Bolingbrook. Les candidats sont Larry Alexander Shaver (républicain), Antonio Timothee (républicain), la titulaire Jacqueline Traynere (démocrate) et Elnalyn Costa (démocrate).