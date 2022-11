Le conseil du comté de Whiteside penche pour le républicain ; cinq titulaires démocrates semblent être évincés – Shaw Local

MORRISON – Si le décompte des voix non officielles tient, cinq titulaires du conseil du comté de Whiteside ont été renversés mardi, tous les cinq démocrates, et l’équilibre au conseil est passé à une majorité républicaine.

Deux titulaires du district 1 – Fidencio Hooper-Campos et Owen Harrell – et trois du district 2 – Karen Nelson, Katherine A. Nelson et George P. Kelly – semblent avoir été mis en minorité, bien que Nelson semble avoir raté la neuvième place de seulement 35 voix, juste derrière Brhenan Linke, républicain et candidat pour la première fois au conseil d’administration.

Au total, sept nouveaux arrivants – un démocrate et deux républicains dans le district 1, trois républicains dans le district 2 et un républicain dans le district 3 – ont également remporté des places.

Un débutant du district 2 ne s’est pas présenté à la primaire de juin.

Barry Cox, un républicain et ancien conseiller municipal du conseil municipal de Sterling, a été désigné par le parti car il ne disposait pas de l’effectif complet de neuf républicains à l’époque, a déclaré la greffière du comté Dana Nelson.

Cela n’a pas semblé l’affecter négativement – ​​Cox était le deuxième plus grand votant du district, derrière le seul membre de longue date du conseil d’administration, Doug Wetzell.

Encore une fois, si les chiffres se maintiennent, cela signifie qu’il y aura 17 républicains et 10 démocrates au conseil d’administration.

L’équilibre actuel est de 15 démocrates et 12 républicains.

Les résultats des élections seront certifiés dans deux semaines, a déclaré Nelson.

Comme il est requis après chaque recensement américain, les 27 sièges du conseil du comté de Whiteside – neuf dans chaque district – étaient sur le bulletin de vote.

Sur les 27 candidats cherchant à combler 18 postes dans les circonscriptions 1 et 2, 17 étaient titulaires. Les neuf premiers électeurs de chaque district obtiendront un siège à la table.

Le district 3 n’avait que neuf candidats, et donc tous étaient gagnants, bien que Brian Melton sera disqualifié et le conseil devra le remplacer par un autre républicain.

Melton, l’ancien chef de la police de Morrison, a récemment pris le poste d’administrateur de la ville, et donc par la stature de l’État, il ne peut pas siéger au conseil.

Les résultats officieux :

District 1 (*gagnants non officiels)

* Joan Padilla (D) (i), 3 371

*Kurt E. Glazier (R) (i), 3 230

*James C. Duffy (D) (i), 3 142

*Sally Douglas (droite), 2 924

* Thomas L. Ausman (D) (i), 2 875

*Alex Regalado (D), 2 820

* Michael J. Clark (R), 2 802

*Thomas P. Witmer (R) (i), 2 776

*Ernest Smith (D) (i), 2 727

Fidencio Hooper-Campos (D) (i), 2 634

Terry Woodard (R), 2 614

Owen Harrell (D) (i), 2 529

Christine Romesburg (D), 2 518

Sean M. Bond (D), 2 506

District 2 (* gagnants non officiels)

*Douglas Wetzell (R) (i), 3 677

*Barry L. Cox (R), 3 153

*Matt Ward (R) 3 117

* Brooke Pearson (R) (i), 3 102

*Linda Pennell (R) (i), 3 080

*Glenn C. Truesdell (D) (i), 2 851

* Shawn Dowd (D) (i), 2 809

*Paul J. Cunniff (D) (i), 2 703

*Brhenan Linke (R) 2 637

Karen Nelson (D) (i), 2 602

Katherine A. Nelson (D) (i), 2 565

George P. Kelly (D) (i), 2 380

Cody Dornes (D), 2130

District 3 (les neuf gagnent)

Sue Britt (D) (i), 3 341

Daniel L. Bitler (D) (i), 3 136

Glenn A. Frank (R) (i), 4 276

Martin Koster (R) (i), 4 225

Mark Hamilton (R) (i), 4 476

Larry Russell (R) (i), 4 210

Chad Weaver (R) (i), 4 433

Douglas E. Crandall (R), 3 904

Brian Melton (R), 4 805

Le conseil de comté nouvellement créé tiendra une réunion d’organisation au cours de laquelle des noms seront tirés au sort pour déterminer quels membres du conseil commenceront avec des mandats de deux ans et lesquels serviront des mandats de quatre ans.

Tous les mandats prendront fin en 2032, lorsque le processus post-censitaire reviendra.