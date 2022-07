Le conseil du comté de Putnam est ouvert à un contrat avec la police de l’État de l’Illinois ; les détails doivent être finalisés – Shaw Local

Le conseil du comté de Putnam présentera un contrat à la police de l’État de l’Illinois pour installer un bureau dans le bâtiment de l’agence de gestion des urgences du comté, a décidé le conseil après discussion lors de la réunion mensuelle de lundi.

Le bâtiment est situé au 1120 Old Highway 26 à Hennepin et abrite également le personnel de gestion des urgences du comté et sert de centre des opérations d’urgence.

Le contrat a été discuté lors de réunions précédentes et attend le feu vert officiel en raison de détails dans le libellé du contrat.

L’avocate de l’État du comté de Putnam, Christina Judd Mennie, a déclaré lors de la réunion que le FAI ne serait pas obligé de dire au comté si quelqu’un était blessé sur la propriété.

“C’est quelque chose qu’ils ont dit qu’ils n’avaient jamais fait et ils ont plusieurs bâtiments dans tout l’État qui n’en ont pas besoin”, a déclaré Mennie. “Je n’aime pas faire des choses comme ça.”

Mennie a poursuivi en disant que le FAI a suggéré un libellé dans le contrat qui stipulerait que seuls les soldats seraient autorisés dans le bâtiment et non le grand public.

Mennie a également déclaré qu’elle aimerait inclure la langue s’il y avait une blessure dans le bâtiment, le FAI serait responsable de s’en occuper.

Le conseil a déclaré qu’il serait favorable à l’hébergement de l’organisation dans le bâtiment si des détails sont convenus pour aller de l’avant.

“De toute évidence, les avantages, au cas où quelque chose de catastrophique se produirait, nous aurions le siège de la police d’État ici dans le comté”, a déclaré le président du conseil, Charlie Lenkaitis. “Utiliser cet espace est une bonne chose.”

Mennie a reçu à l’unanimité l’approbation de rédiger un contrat avec la langue préférée et de le présenter à la police de l’État de l’Illinois.