Le conseil du comté de Putnam approuve les mises à niveau du site Web – Shaw Local

Des changements seront bientôt apportés au site Web du comté de Putnam après que le conseil du comté a approuvé un contrat de cinq ans avec Revize pour la refonte et la maintenance de sa plate-forme en ligne.

Cet accord comprendra deux refontes du site Web, l’une au début du contrat et l’autre à la fin de la quatrième année, et comprendra des heures d’assistance informatique illimitées pour les problèmes liés au site Web et aux comptes de messagerie du comté.

« Cela nous permettrait d’économiser de l’argent et cela nous permettrait également de mettre à jour notre site Web et de le rendre navigable », a déclaré le président Charlie Lenkaitis. « Cela le rendrait plus convivial. Je suppose que c’est une bonne décision pour le comté de Putnam.

Un représentant de Revize a fait une présentation informative au conseil d’administration lors d’une réunion précédente qui a montré à quoi ressemblerait son site et quelles nouvelles commodités seraient disponibles.

Dans le cadre du nouveau site Web et de la nouvelle gestion, chaque département du comté pourra avoir sa propre page à laquelle il pourra avoir accès et se tenir au courant des informations utiles pour le public.

Le site Web actuel du comté est exploité par Connecting Point et ce contrat expirera le 1er juillet. Revize a déclaré que son processus de conception initial prend généralement environ quatre mois. s’assurer qu’il peut être complété dès que possible.

Les responsables du comté espèrent que ce changement se traduira par un site Web beaucoup plus convivial qui pourra être utilisé pour aider à mener à bien les activités du comté et tenir ses résidents informés.

Autres articles du conseil de comté

Une réunion de la commission d’appel de zonage aura lieu à 19 h le mercredi 17 mai au palais de justice du comté de Putnam, 120 N. Fourth St., Hennepin, pour discuter d’un amendement de texte visant à aligner l’ordonnance sur la loi de l’État 55 ILCS 5/5 -12020 obligeant tous les comtés de l’Illinois à mettre à jour leur ordonnance avec le langage obligatoire régissant les exigences d’implantation éolienne et solaire.

La commission de planification se réunira à 17 heures le jeudi 18 mai au palais de justice du comté de Putnam pour examiner l’amendement au texte et recommander ses conclusions au conseil du comté.

Les permis de construction du comté ont été mis à jour.