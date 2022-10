Le conseil du comté de Lee rend hommage aux membres décédés du conseil – Shaw Local

DIXON – Le conseil du comté de Lee pleure la perte de deux membres ayant des liens de longue date avec la communauté qui sont décédés le même jour.

Les membres du conseil du comté de Lee, Bill Palen, 89 ans, et Doug Farster, 64 ans, sont décédés le 14 octobre.

Le président du conseil d’administration, Bob Olson, a déclaré qu’ils avaient perdu deux bons hommes au conseil d’administration et que la journée avait été difficile pour tout le monde.

Palen a été dans l’assurance pendant environ 60 ans et a été vice-président de Walder, Rhodes, Palen et Corken Insurance Agency à Dixon avant sa retraite.

Il a siégé au conseil du comté de Lee, au conseil du tourisme du comté de Lee et au conseil d’administration d’Ogle/Lee Crime Stoppers. Palen était également membre et ancien dirigeant exalté du Dixon Elks Lodge, et membre et ancien président du Dixon Noon Lions Club, recevant une bourse Melvin Jones.

Le vice-président du conseil d’administration, John Nicholson, a déclaré qu’il connaissait Palen depuis plus de 50 ans et qu’il nous manquera.

«C’était un bon gars; Je ne peux pas dire assez de bien de lui », a déclaré Nicholson.

Farster, décédé d’un cancer, était membre du conseil d’administration du comté de Lee, superviseur du canton de Dixon, greffier du canton, président du comité central républicain du comté de Lee pendant plus d’une décennie, président du conseil du comté de Lee sur le vieillissement et membre de Dixon Elks. Il a également mené de nombreuses campagnes en faveur des courses politiques locales, étatiques et du Congrès.

Le conseil d’administration a reconnu une minute de silence pour Palen et Farster jeudi.